Stiri pe aceeasi tema

Starbucks pleaca din Rusia dupa 15 ani. 130 de magazine se vor inchide inchide in perioada urmatoare, anunța mediafax.

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a explicat faptul ca exploatarea gazelor din Marea Neagra se face in momentul ideal, pentru ca Romania ar putea deveni furnizor de gaze in regiune, in locul Rusiei. De asemenea, este posibil ca in viitor normele de mediu din UE sa impiedice exploatarea gazelor,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, condamna compania Nestle pentru activitatea neintrerupta din Rusia, in conditiile in care statul rus ameninta si alte state europene, utilizand chiar si ”santajul nuclear". Pe de alta parte, compania elvetiana a comunicat ca si-a redus semnificativ activitatile…

- Vladimir Putin a surprins o lume intreaga cu acțiunile sale și a devenit rapid cel mai urat personaj, dupa ce a ordonat invadarea Ucrainei. Liderul de la Kremlin este de asemenea nemilos cu companiile straine care pleaca din Rusia. Care este ultima decizie șocanta luata de președintele rus? Amenințarile…

- Rusia a invadat in aceasta dimineața Ucraina, iar Guvernul a oprit orice activitatea sportiva pentru 30 de zile, fiind declarata stare de razboi. Mihai Leca (29 de ani) joaca de jumatate de an in Ucraina, la FK Lviv. Fundașul a fost șocat dimineața, cand a vazut ceea ce s-a intamplat in estul Ucrainei,…

- O femeie din Rusia care a participat in trecut la concursuri de frumusețe traiește acum coșmarul vieții ei. Nu mai poate zambi și nu mai poate inchide ochii complet, dupa ce a fost supusa mai multor intervenții estetice, care au costat peste 3 mii de lire sterline.