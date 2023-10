Stiri pe aceeasi tema

- Irina Begu (Romania, 66 WTA) nu a mai jucat niciun meci de la US Open, pe 29 august, iar perioada de inactivitate a sportivei din București se prelungește. Irina Begu și-a anunțat fanii ca nu va participa la niciun turneu in China, țara care gazduiește o serie de competiții de top in aceasta perioada.…

- Roxana Nemeș și partenerul ei de viața s-au mutat in casa la care au visat! Cați bani au investit cei doi in locuința in care și-au gasit liniștea. Ce a declarat indragita artista despre proprietatea pentru care a muncit ani la rand, dar și cum s-a ocupat de decorarea acesteia.

- Leonard Petcu este un artist indragit de public și un exemplu pentru cei care provin din familii mai puțin norocoase. Artistul si-a deschis sufletul in fața noastra și a facut dezvaluiri cutremuratoare despre copilaria sa. Și-a vazut tatal o singura data in viața, iar mama a stat departe de el o lunga…

- Ungaria trece prin cea mai lunga perioada de recesiune din istoria postcomunista. PIB-ul Ungariei s-a contractat cu -0,3% in trimestrul doi fata de trimestrul anterior. Inflatia este in continuare cea mai puternica din UE, anunța Ziarul Financiar. PIB-ul Ungariei s-a contractat cu -0,3% in trimestrul…

- Real Madrid nu a fost foarte activa in aceasta vara pe piața transferurilor, insa formația antrenata de Carlo Ancelotti este brusc forțata sa caute un portar, dupa ce Thibaut Courtois s-a accidentat grav la un antrenament al echipei.

- Ceata cerebrala asociata cu COVID-19 de lunga durata este comparabila cu imbatranirea cu 10 ani, releva o cercetare efectuata de King’s College London, a relatat agentia DPA, preluata de Agerpres. Studiul, aparut in publicatia eClinicalMedicine, investigheaza impactul COVID-19 de lunga durata, sau „COVID-19…

- Sunt momente dramatice in Rodos. Focul face prapad, iar o ampla operațiune de salvare a fost declanșata. Zeci de mii de oameni au fost evacuați din case și hoteluri. Vantul puternic a dus flacarile pana pe plaja și in zonele locuite.

- “Va multumesc ca mi-ati facut onoarea sa fiu astazi langa dumneavoastra, langa acesti copii minunati fara de care n-am putea merge inainte, sa fiu alaturi de dumneavoastra, antrenorii, presedintii de federatii, multi dintre dumneavoastra imi sunteti si prieteni. Fara puterea exemplului, si acesti copii…