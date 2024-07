Stiri pe aceeasi tema

- Alina Eremia a fost prezenta pe scena de la Neversea, unde a facut un adevarat show in fața fanilor sai. Artista a primit numeroase aplauze și aclamații din partea fanilor care o așteptau pentru a-i canta piesele. Din pacate, aceasta a avut parte și de un incident neașteptat.

- Furtuna a facut ravagii la concertul Coldplay din urma cu o seara, de pe data de 13 iunie 2024, unde a cantat și Babasha. Arena Naționala din Capitala a fost plina de apa. Iata ce s-a intamplat pe scena!

- Fanii scotieni ai vedetei pop Taylor Swift au provocat seisme de mica intensitate in timpul concertelor sustinute de cantareata americana pe stadionul Murrayfield din Edinburgh, weekendul trecut, a raportat joi Agentia britanica de monitorizare a seismelor (British Geological Survey - BGS. In iulie…

- Ce a marturisit Babasha, unul dintre artiștii momentului, pe scena inainte sa fie huiduit la concertul trupei Coldplay. Iata care au fost declarațiile manelistului. Ce a spus despre melodia care se afla pe locul 1 in trending.

- Arata ca un bad boy, dar e cel mai bun și implicat tatic! Alex Velea adora sa petreaca timp in compania celor doi baieți pe care ii are cu Antonia și nu o spunem noi, ci imaginile surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, vorbesc de la sine. E clar ca artistul…

- Fanii judecatoarei Ancuța Popoviciu sunt devastați: magistratul a decis sa ștearsa fotografiile de la plaja, dar și cele in care aparea in ipostaze romantice, privind in gol, afișand un zambet suav, langa patul pregatit pentru culcare.

- Andra Maruța, una dintre cele mai cunoscute soliste din Romania, a fost iar criticata de internauți. Recent, soția lui Catalin Maruța a susținut un concert la Oradea, dar prestația de pe scena i-a facut pe unii fani sa-i trimita mesaje dintre cele mai dure. Andra, criticata din nou de fani Andra este…

- Povestea fabuloasa a actorului care a ajuns frate cu propriul tata. A jucat in aproape 40 de filme și a murit pe scena, in timpul unui spectacol! Este vorba despre nimeni altul decat fabulosul Cornel Coman, care a fost unul dintre cei mai remarcabili actori ai scenei și ecranului romanesc, cu o cariera…