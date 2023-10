Stiri pe aceeasi tema

- Silvia Chifiriuc și-a pierdut parinții, in urma cu șase ani. Tatal ei a murit in 2015, in luna noiembrie, iar in martie 2016, mama ei a fost gasita fara suflare in curtea casei. Soția lui Petre Roman spune ca și-a revenit cu greu, dupa ce mama și tatal ei s-au stins din viața.

- Adina și Alex Bourceanu s-au cunoscut pe cand erau in liceu, iar de atunci, cei doi sunt de nedesparțit. Soția fostului fotbalist recunoaște ca nu a fost deloc ușor in toți acești 19 ani de cand sunt impreuna, mai ales in perioada in care era plecat in cantonamente.

- Amza Pellea a fost unul dintre cei mai mari actori ai țarii nostre. A scris istorie cu rolurile sale memorabile, dar și cu viața de poveste pe care a trait-o. Marele actor a fost un familist convins, dar una dintre colegele sale de breasla l-a facut sa calce stramb soției. Au trait o iubire in […] The…

- Mihai Petre și soția lui se bucura de una dintre cele mai apreciate casnicii din showbiz-ul romanesc. Cum a cunoscut-o dansatorul pe femeia care i-a cucerit inima. Cei doi s-au casatorit in urma cu 15 ani.

- Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Ruxandra Dragoș și Nuwan Henaka au o poveste de dragoste desprinsa din filmele romantice! Cei doi au venit in ediția cu numarul trei al cooking show-ului cu dorința de a participa unul impotriva celuilalt. Concurenta are o meserie impresionanta, care a starnit aprecierea…

- Dupa perioada de coșmar prin care a trecut, atunci cand a fost la doar un pas de moarte, Dana Roba a inceput sa se bucure din nou de viața. Aceasta a revenit la activitațile sale din plan profesional, dar sta bine și la capitolul emoțional. Make-ul artista iubește din nou, iar barbatul nu ii este […]…

- Gigi Becali este unul dintre cei mai cunoscuți barbați din Romania, dar puțini știu detalii despre soția lui. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de iubire, ca in filme și au trecut prin multe de-a lungul anilor. Nimeni nu știe care este diferența de varsta dintre ei și nici care e legatura de rudenie.…