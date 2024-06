Stiri pe aceeasi tema

- Anunț de ultima ora in showbizul romanesc! Monica Barladeanu și partenerul ei de viața, Valeriu Gheorghița vor face nunta in toamna anului 2024. Controversata creatoare de moda Dana Budeanu a fost cea care a facut public anunțul viitoarei casatorii dintre actrița și medic, pe rețelele sociale. Cand…

- Monica Birladeanu este foarte activa pe rețelele de socializare și ii ține la curent pe fanii sai cu toate noutațile din viața ei. Recent, vedeta a publicat un video pe rețelele de socializare care i-a facut pe mulți sa creada ca trece prin momente grele. Care este adevarul? Mesajul transmis de Monica…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și surprind imagini inedite. Monica Birladeanu și Valeriu Gheorghița au demonstrat cat de importante sunt tradițiile romanești, astfel ca in Vinerea Mare au mers la un lacaș de cult, unde au participat…

- In fața ochilor tai, se afla trei imagini reprezentand diferite ipostaze de familie. Fiecare imagine aduce cu sine o poveste și o emoție distincta, dar care dintre ele nu reprezinta cu adevarat o familie? Alegerea pe care o vei face nu este corecta sau greșita, ci dezvaluie mai degraba cele mai profunde…

- Manelistul a facut un pas mare in viața lui și a decis sa se opereze pentru a-și micșora stomacul. Artistul a luat decizia pentru ca inalțimea lui și kilogramele acumulate de-a lungul timpului i-ar fi putut afecta starea de sanatate. In urma cu un an, a fost internat de urgența și a trecut printr-o…

- Monica Birladeanu și Valeriu Gheorghița s-au casatorit in secret? Detaliul care i-a dat de gol Continue reading Monica Birladeanu și Valeriu Gheorghița s-au casatorit in secret? Detaliul care i-a dat de gol at Tabu.

- A trecut un an de la divorțul dintre Deea Maxer și Dinu Maxer! Cei doi și-au gasit sufletul pereche și traiesc departe de conflictele care ar putea sa ii afecteze atat pe ei, cat și pe copiii lor. Deea Maxer a vorbit despre cum este relația lor acum și ce decizie au luat in ceea ce privește programul…

- Este vestea momentului in showbiz! Pepe a recunoscut ca s-a casatorit civil cu Yasmine Pascu! Cei doi se pregatesc de cea mai așteptata nunta din showbiz, a acestui an! Iata cand va avea loc marele eveniment, caci data exacta a fost deja stabilita!