Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Liviu Varciu le-a povestit, de curand, prietenilor virtuali ca a trecut printr-o situație neașteptata, dupa ce s-a trezit cu poliția la ușa apartamentului. Carmina spune ca totul ar fi pornit din cauza vecinilor.

- BRomania și Codin Maticiuc aștepta cu nerabdare momentul in care vor lansa noul film. Daca prima parte a fost filmata in Miami, pentru cea de-a doua, actorii au mers in Los Angeles, acolo unde peripețiile s-au ținut lanț.

- Au fost momente de panica la casa unui celebru fotbalist internațional, asta dupa ce hoții au intrat in locuința de lux a acestuia și au furtat bunuri de la acesta. In timp ce el se afla la antrenament, cei patru copii ai sai erau in casa alaturi de doua bone.

- Au avut o nunta de vis și s-au distrat alaturi de cele mai cunoscute vedete din Romania, iar acum se bucura de viața de familie. Maria Constantin și Robert Stoica radiaza de fericire de fiecare data cand vorbesc despre ziua in care au devenit soț și soție. Dincolo de decoruri și ținute frumoase, nunta…

- Ce putea fi un moment frumos s-a incheiat catastrofal. Este vorba despre o nunta din Teleorman care s-a terminat tragic pentru un barbat, asta dupa ce a fost lovit cu un ciocan in cap. In aceste momente, victima se afla in stare grava la spital și i se acorda ingrijiri medicale din partea specialiștilor.

- Denisa s-a angajat la un magazin alimentar, dar a avut parte de multe momente grele. Tanara a platit o datorie mai veche a soțului ei, apoi patroana ar fi incercat sa o desparta de soțul ei, Gigi.

- Marius Moise a trecut prin momente de panica, asta pentru ca i-a fost sparta locuința. Concurentul spune ca hoții au plecat cu cateva lucruri de valoare și ca, probabil, cei care au intrat in casa știau ca este plecat, avand in vedere ca a fost plecat.

- Un tanar din Ramnicelu, in varsta de 20 de ani, a ajuns in arestul Poliției buzoiene, dupa ce a talharit un alt tanar, care livra pizza in localitate. ,,Sesizarea a fost primita in data de 1 august a.c., in jurul orei 23.20, de la un ramnicean, angajat ca livrator la o societate comerciala de tip pizzerie.…