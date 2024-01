Stiri pe aceeasi tema

- Cu prilejul Sarbatorii Bobotezei, a Sfantului Ion dar si a Sarbatorii Craciunului de rit vechi, jandarmii maramureseni vor fi prezenți in mijlocul cetațenilor pentru ca manifestarile organizate in aceasta perioada pe raza judetului nostru sa se desfașoare in siguranța. In cooperare cu celelalte forte…

- Viața celebrei artiste a anilor 70-80 a inceput sa se schimbe din anul 2009. Atunci, soțul Angelei Similea a fost diagnosticat cu o boala grava, la scurt timp dupa ce mama sa a inceput sa aiba probleme de sanatate. Cantareața a fost nevoita sa ii ingrijeasca de amandoi, care au și murit intre timp.…

- Nico face parte din ”generația de aur” a muzicii romanești și se bucura de un real succes. Cantareața reușește sa-și mulțumeasca toți fani apeland la o regula simpla de care ține cont și nu sare niciodata peste ea.

- Astazi, 20 decembrie a.c., prefectul judetului Constanta, Silviu Iulian Cosa, a convocat Colegiul Prefectural, in cadrul caruia toate institutiile cu atributii specifice au prezentat planurile de masuri si actiuni in vederea cresterii gradului de protectie si de siguranta a cetateanului, in contextul…

- Eveniment ISU Teleorman / Masuri de siguranța pentru prevenirea incidentelor in perioada Ignatului decembrie 15, 2023 11:19 In perioada sarbatorilor de iarna, cetatenii desfasoara o serie de activitati in gospodarii pentru pregatirea preparatelor din carne (sacrificarea animalelor, afumarea produselor…

- Monica Anghel nu a lipsit de pe scena show-ului organizat de Ștefan Banica la Sala Palatului. Artistul a sarbatorit 20 de ani de concerte de Craciun, astfel ca spectacolul a fost unul pe masura. Artista i-a fost alaturi și a ridicat sala in picioare cu vocea sa inconfundabila.

- Cantareata americana Taylor Swift si-a amanat concertul de sambata de la Rio de Janeiro din cauza caldurii extreme, la o zi dupa moartea unei fane careia i s-a facut rau pe stadionul inabusitor, scrie Reuters.”A fost luata decizia de a amana spectacolul din aceasta seara din cauza temperaturilor…

- Mira trece printr-o perioada foarte grea care pare sa nu se incheie prea curand. Artista are tot mai multe probleme, iar una dintre acestea o vizeaza direct. Problema de sanatate care a aparut in urma cu 4 luni.