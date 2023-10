Stiri pe aceeasi tema

- Marius Elisei a facut primele declarații dupa ce s-a zvonit ca noua lui iubita ar fi insarcinata. Fostul soț al Oanei Roman a negat zvonurile aparute, insa a precizat recent ca iși mai dorește copii.De aproximativ o luna, Marius Elisei a inceput o noua relație cu Gabriela, o femeie pe care o știa de…

- Marius Elisei este pus la zid, din nou! A gasit femeia visurilor lui și are o relație fericita, insa prietenii noii sale iubite nu sunt de aceeași parere! Aceștia l-au acuzat ca nu are bani, iar cea care l-ar susține financiar ar fi partenera lui. Ei bine, reacția fostului soț al Oanei Roman nu a intarziat…

- Oana Roman a luat o decizie importanta pentru fiica ei. Fiica ei trece prin momente grele in aceasta perioada, motiv pentru care vedeta a decis ca are nevoie de ajutor specializat și a apelat la un psiholog. Mai mult, motivul din spatele acestor probleme ar fi chiar Marius Elisei. Acesta a fost acuzat…

- Dupa ce in 2018 a decis sa plece in Elveția, la munca, Oana spune ca au inceput problemele in casnicia ei. In prezent, cei doi au divorțat, iar barbatul o acuza ca a uitat de fiul lor, dupa ce a plecat din Romania și ca l-ar fi inșelat.

- Oana Roman este nevoita sa se descurce singura cu creșterea fiicei sale, dupa ce Marius Elisei a decis sa nu se mai implice. Fiica lui Petre Roman trebuie sa aiba singura grija de Isabela, de casa, dar și de mama ei, Mioara Roman, care este internata intr-un azil de lux.Oana Roman marturisește ca nu…

- Oana Roman este devastata de durere de ieri, dupa ce cațelul ei, Bubble, a murit. Vedeta i-a ascuns fiicei sale faptul ca Bubble s-a stins din viața. Iata de ce a ales sa nu-i spuna nimic Isabelei, dar și ce a postat aceasta pe rețelele sale personale de socializare!

- Fostul soț al Anei are o versiune diferita a poveștii pe care a spus-o femeia la Acces Direct. Barbatul spune ca fosta partenera nu s-a interesat de copil și abia cand iși aduce aminte, ii trimite bani sau un pachet.