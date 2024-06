Stiri pe aceeasi tema

- Invitat in platoul Star Matinal, Tavi Colen a vorbit despre povestea de dragoste pe care o traiește de mai bine de un deceniu alaturi de Emma de la ZU. Ce declarații a facut artistul despre o posibila petrecere de nunta.

- Iți mai amintești de Miruna de la Mireasa, sezonul 6? Tanara a format un cuplu cu Cosmin, insa povestea lor de dragoste a ajuns la final mult mai repede decat au crezut mulți. Recent, fosta concurenta a facut publica o fotografie in care apare alaturi de iubitul ei.

- Cristina Belciu a lasat Italia pentru cateva zile și a venit in Romania. Fosta iubita a lui Cristian Boureanu a acordat un interviu in cadrul caruia a dezvaluit ce planuri are pentru aceasta vara, dar și cum arata pentru ea vacanța perfecta.

- Daria este fosta concurenta a emisiunii Mireasa, sezonul 8, și chiar daca nu mai poate fi vazuta la fel de des ca inainte pe micul ecran, tanara este activa in mediul online, acolo unde iși ține fanii la curent cu lucrurile care se intampla in viața ei.

- Maria Roman trece prin clipe de coșmar! Soțul fostei concurente de la Mireasa, sezonul 3, a disparut! Barbatul este de negasit de ieri. El a fost vazut ultima oara in Germania, moment in care se afla in drum spre Romania. Mesajul postat de tanara pe rețelele de socializare.

- Alexia Eram și Mario Fresh formeaza un cuplu de opt ani și cu toții așteapta momentul in care iși vor uni destinele și vor forma o familie impreuna. Ei bine, Alexia Eram se gandește de ceva timp la momentul in care va fi ceruta de soție de iubitul ei. Iata cand se vede in fața altarului cu Mario Fresh!

- CASA DE PIATRA…Nunta mare in redacția Vremea Noua. Editorialistul Gelu Irimiea și-a repus pirostriile la 49 de ani cu speranța ca va fi și ultima data. Mireasa este de peste mari și țari, tocmai din Filipine. Inovația in materie de mariaje exotice, Gelu a deprins-o din experiența sa de zece ani cat…

- In cadrul unui interviu, acordat exclusiv pentru Antena Stars, Camelia Potec a vorbit depsre marele eveniment care urmeaza sa aiba loc in viața ei. Iata cum va arata nunta fostei sportive de performanța! Fosta gimnasta s-a gandit la rochia de mireasa pe care o va imbraca la marele eveniment.