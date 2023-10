Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Capitalei cere ajutorul cetațenilor dupa ce un baiat in varsta de 17 ani a disparut. Adolescentul a plecat de dimineața la școala și nu s-a mai intors acasa. ”La data de 26 septembrie 2023, Politia Capitalei a fost sesizata și solicita sprijin in vederea depistarii unui minor care, in cursul…

- Politistii din Bucuresti au retinut, in ultimele 24 de ore, trei persoane pentru infractiuni comise in trafic. Un adolescent de 16 ani, fara permis, a fost prins la volanul unei masini, in Sectorul 5. Testul a iesit pozitiv la substante psihoactive. Doi soferi au fost prinsi sub influenta alcoolului,…

- UPDATE Numarul morților in accident a urcat la cinci UPDATE Pompierii au scos din masina strivita trei persoane decedate. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, marti dimineata, patru autovehicule, dintre care doua autotrenuri, au fost implicate intr-o coliziune fata – spate pe autostrada…

- Carmina Varciu se pare ca trece prin momente dificile. Fiica lui Liviu Varciu le-a marturisit internauților ca se confrunta cu o serie de probleme de cand locuiește singura in București. Ce le-a marturisit vedeta fanilor acesteia? Carmina Varciu a spus tot ce are pe suflet De ceva timp, Carmina Varciu…

- Liviu Varciu a trait un moment de coșmar in aceasta dimineața, cand a fost trezit de zgomote dubioase, care se auzeau chiar din locuința lui. Prezentatorul TV a ieșit pe balcon sa vada ce se intampla, iar cand ceea ce a descoperit l-a speriat. Intreg momentul a fost filmat chiar de el.

- Un avion de transport militar din flota Forțelor Aeriene Romane a avut probleme tehnice, luni dimineața, in timp ce zbura spre București. Citește și: I s-a facut rau la volan și a murit. Barbatul era medic și avea doar 42 de ani In dimineața zilei de luni, 24 iulie 2023, piloții unui avion de transport…

- Treceri de pietoni eliminate și mutate in subteran, intersecții semaforizate, legaturi cu metroul și cu stațiile de tramvai, facute printr-un pasaj pietonal, care traverseaza una dintre cele mai aglomerate zone din Capitala! Artere de circulație largite, noi locuri de parcare, spații verzi și un sistem…

- Traficul se desfasoara ingreunat, sambata dimineata, pe Autostrada Soarelui, circulandu-se in coloana la kilometrii 59 si 184, din cauza a doua accidente in care au fost implicate mai multe masini. Citește și: Frigidere murdare și alimente stricate in localurile de pe litoral „Valori de trafic ridicate…