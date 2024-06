Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu este deja istorie pentru Gabi Badalau! Afaceristul a venit astazi la un eveniment monden impreuna cu noua iubita. Așa cum era de așteptat, cei doi nu au trecut neobservați, mai ales ca au dat nas in nas și cu blondina.

- Cristina Belciu a lasat Italia pentru cateva zile și a venit in Romania. Fosta iubita a lui Cristian Boureanu a acordat un interviu in cadrul caruia a dezvaluit ce planuri are pentru aceasta vara, dar și cum arata pentru ea vacanța perfecta.

- Adrian Mititelu Jr. a fost pradat de hoți in vacanța exclusivista in care se afla! Se pare ca problemele se țin lanț de el și are parte doar de ghinioane. Baiatul patronului de la FC U Craiova se afla in Mykonos. Iata ce s-a intamplat acolo mai exact!

- Dupa ce a cerut-o in casatorie, Alex Bodi a facut un nou gest de iubire pentru Ema Uta. Afaceristul și-a tatuat pe abdomen chipul femeii alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de o buna perioada de timp.

- Claudia Patrascanu a decis sa plece cu cei doi baieți ai sai in vacanța, in Grecia. Ieri, cei trei au parasit capitala Romaniei și au zburat spre Republica Elena. Artista a facut publice primele imagini din destinația de vis.

- Ieri, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au plecat in prima vacanța impreuna in formula completa. Blondina și afaceristul au ales sa se relaxeze pe taramul milionarilor, iar de curand, au postat și primele imagini din Dubai.