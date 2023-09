Stiri pe aceeasi tema

- Prezenta recent la un eveniment monden din Capitala, Bianca Dragușanu a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri. Iubita lui Gabi Badalau a vorbit despre cea mai scumpa bijuterie pe care a primit-o! Bianca este o femeie greu de impresionat, insa se pare ca are o slabiciune atunci cand vine…

- Intr-o lume in care viețile vedetelor sunt in centrul atenției, Francisca și Tj Miles au ales sa dezvaluie latura lor autentica, dezvaluind detalii neștiute despre viața lor de cuplu. Cu o transparența surprinzatoare, cei doi artiști deschid ușa catre modul in care iși impart treburile casnice, aratand…

- Emilia Ghinescu și Sebastian s-au desparțit, a anunțat artista intr-o declarație exclusiva pentru Spynews. Cantareața forma un cuplu cu iubitul de 13 ani de zile, aveau și planuri de nunta, insa au anulat totul și au luat-o pe drumuri diferite. Pana de curand, Emilia Ghinescu poza fericita alaturi de…

- Mara Banica a avut contract cu Antena 1 timp de 12 ani. A aparut in diferite emisiuni ale postului de televiziune, pana in 2021 a fost și invitat permanent la „Acces Direct”, emisiune prezentata de Mirela Vaida. Acum ea a marturisit ca foarte greu și-a revenit dupa ce a demisionat. Mara Banica a aparut…

- Daniela Gyorfi are o relație extrem de buna cu fiica ei, deși pare sa fie o mama exigenta. In cadrul unei intervenții telefonice la Antena Stars, cantareața a declarat ca nu și-ar dori ca fiica ei sa ii calce pe urme și sa devina artista. Un singur lucru cere de la copila ei și anume: sa fie independenta…

- Nicola și Mihai Alexandru au pus punct casniciei in 2007. La 16 ani de cand au luat-o pe drumuri separate, artista a vorbit despre relația cu acesta, dar și despre cum se ințelege cu viitoare soție a fostului soț.Nicola și Mihai Alexandru au ramas in relații bune pentru copiii lor, Maria și Jonathan,…

- Claudia Patrașcanu s-a fotografiat cu un inel pe deget, in timp ce un barbat o ține de mana. Fosta soție a lui Gabi Badalau anunța recent ca e pregatita de casatorie și sa devina mama din nou.Claudia Patrașcanu, cunoscuta cantareața și fosta soție a lui Gabi Badalau, a starnit curiozitatea fanilor prin…