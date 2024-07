Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam a facut declarații acide la adresa lui Bogdan de la Ploiești, dupa scandalul recent de la o nunta exclusivista. Ce a marturisit celebrul manelist pe rețelele de socializare despre cele intamplate in cadrul evenimentului.

- Fostul iubit al Cristinei Pucean a revenit cu noi declarații neașteptate la adresa blondinei și a lui Bogdan de la Ploiești. Cornel susține ca a fost la un pas de a-și recupera banii, asta daca nu ar fi intervenit manelistul. Ulterior, vazand ca barbatul nu renunța, prin intermediul unor oameni apropiați,…

- Fostul iubit al Cristinei Pucean pare ca nu se lasa! Scandalul dintre Cornel, dansatoare și Bogdan de la Ploiești ia, din nou, amploare, in contextul in care barbatul a facut astazi publice și o serie de dovezi cu ajutorul carora vrea sa arate ca a fost pacalit. Ulterior, a revenit și cu noi dezvaluiri…

- Fostul iubit al Cristinei Pucean a revenit, in urma cu cateva zile, cu noi detalii despre relația pe care a avut-o cu dansatoarea, dar nu a durat mult, caci s-a trezit ca i-au fost inchise conturile de Facebook și TikTok, acolo unde a fost incurajat de internauți sa spuna lucrurilor pe nume. Cornel…

- Bogdan de la Ploiești are o relație apropiata cu fammilia sa, iar de curand a aratat-o fanilor pe sora sa. De-a lungul timpului a publicat imagini cu Loredana, caci așa se numește, aceasta prefera sa fie mai discreta, fiind dedicata vieții de familie.

- Fostul iubit al Cristinei Pucean vorbește, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre controversa pe care a creat-o pe rețelele de socializare! Tanarul, cel care a avut o relație de 6 luni cu iubita lui Bogdan de la Ploiești, inainte ca aceștia sa fie impreuna, face acuzații grave la adresa ei și a…

- In cursul zilei de azi, cu puțin timp in urma, pe rețelele de socializare s-au viralizat mai multe imagini in care Cristina Pucean apare in compania altui barbat decat Bogdan de la Ploiești. Fanii se intreaba acum ce se intampla, de fapt. Sunt imaginile mai vechi, sau cei s-au desparțit din nou?! SpyNews.ro…

- Florin Salam a fost, din nou, in aceasta dimineața la poliție, fiind acuzat in continuare ca i-ar fi țepuit pe cei carora le-a luat banii, caci nu s-ar fi prezentat la evenimente. Manelistul spune ca nu a fost vorba de inșelaciune, ci a avut probleme de sanatate.