- Gabi Badalau și noua lui iubita, Daria, au trecut la urmatorul nivel! Afaceristul și-a dus iubita in vacanț in Mykonos și petrec pe cinste pe taramul bogaților din Grecia! Iata imagini incediare din escapada romantica a celor doi! Gabi Badalau a filmat-o in ipostaze de senzație pe Daria!

- In urma cu cateva saptamani, Bogdan Mocanu a starnit o mulțime de reacții dupa ce s-a afișat cu mai multe domnișoare in vacanța, in ipostaze incendiare, unele dintre ele avand și iubiți. Acum se pare ca s-a mai „cumințit”, așa ca, a postat imagini cu parinții din vacanța.

- Cristina Belciu a lasat Italia pentru cateva zile și a venit in Romania. Fosta iubita a lui Cristian Boureanu a acordat un interviu in cadrul caruia a dezvaluit ce planuri are pentru aceasta vara, dar și cum arata pentru ea vacanța perfecta.

- Sanziana Negru a dezvaluit detalii picante din relația ei cu Ștefan Floroaica! Influencerița arata fabulos, dar acest lucru nu este inamplator, caci are un susținator pe masura alaturi de ea! Cel care are grija de silueta ei este Ștefan Floroaica! Iata cum o motiveaza!

- Fetelor, materialul acesta este pentru voi! YNY Sebi este singur și disponibil pentru o relație, insa momentan nu a aparut nimeni in viața lui care sa-l faca pe tanarul trapper sa simta fluturași in stomac! Ei bine, am stat de vorba cu el și ne spune cum trebuie sa fie fata perfecta pentru acesta.

- F. Charm a acordat primul interviu alaturi de iubita lui. Ce au declarat cei doi despre relație dar și cum a decurs intalnirea dintre artist și parinții femeii alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Caius Covrig a facut declarații despre iubita. Milionarul este un barbat implinit din toate punctele de vedere. Iata ce marturisiri a facut acesta pentru emisiune!

- Bogdan Mocanu iși dorește o relație, dar a fost prins in club cu alte cinci domnișoare chiar de catre femeia cu care este in tatonari. Cei doi nu sunt inca impreuna, dar potrivit declarațiilor lui, iși doresc sa formeze un cuplu.