Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii au parte de vești noi in perioada dintre sarbatorile de iarna din acest an! Potrivit ultimului anunț, in perioada dintre Craciun și Revelion, cei ce stau in Capitala vor ramane fara curent. Anunțul a fost facut, in urma cu puțin timp, de catre rețele Electrice Muntenia.

- Alina Radi s-a pregatit pentru Sarbatorile de Iarna. Cantareața de muzica de petrecere va fi alaturi de intreaga familie de Craciun, apoi Revelionul il va petrece pe scena, in fața publicului ei.

- Cum mai puțin pana la Revelion, și Claudia Ghițulescu și-a facut planuri pentru perioada urmatoare. Artista a povestit ca fața de alți ani, nu mai are atat de multe așteptari, dar are o mare dorința. Cine ii va fi alaturi de Craciun și in noaptea dintre ani.

- Municipiul Constanta s a pregatit intens pentru a se prezenta rezonabil pentru Sarbatorile de Iarna. Dacpa autoritatile au reusit sa impresioneze constantenii si turisltii, ramane de vazut.Anul acesta Primaria Constanta a cheltuit aproximativ 900.000 de euro 3,6 milioane de lei fara TVA pentru beculetele…

- Aproximativ 73% dintre romani susțin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta iarna iar dintre cei care o vor face, aproape 25% iși vor petrece vacanța de iarna in Romania. 73% dintre romani susțin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta iarna Dintre cei care iși vor petrece vacanța de iarna…

- Sarbatorile de iarna bat la ușa, iar mulți romani și-au stabilit deja planurile pentru Craciun și Revelion. Mai ales ca nu sunt puțini cei care au stat, in ultima vreme, cu gandul la mult-așteptata vacanța de iarna, pe care sa o petreaca alaturi de oamenii dragi. Și in care sa mai dea uitarii problemele…

- Cei mai mulți romani, respectiv 64%, intenționeaza sa-și petreaca sarbatorile de iarna acasa, potrivit unei cercetari recente. Insa, daca ar putea alege orice destinație, 37% dintre romani ar vrea sa celebreze aceste sarbatori intr-o cabana la munte.

- Doar 5 dintre participantii la sondaj au optat pentru muntele din afara tarii noastre Cu aproximativ doua luni inainte sarbatorile de iarna, romanii se pregatesc de vacantele de iarna, fie ca vorbim de Craciun sau Revelion. De altfel, cum multi prefer sa plece, sunt alte persoane care prefera destinatii…