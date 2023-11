Stiri pe aceeasi tema

- Camelia Potec traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și asta pentru ca deja au trecut doua saptamani de cand a nascut și se bucura alaturi de familia ei de creșterea micuței lor. Recent, campioana la natație a publicat primele imagini cu ea și bebelușul. Iata ce postare emoționanta…

- Camelia Potec trece prin cea mai frumoasa perioada din viața ei de cand a aflat ca este insarcinata pentru a doua oara. Campioana olimpica la natație a aflat la 41 de ani ca este va aduce pe lume o fetița, iar de curand ar fi nascut și ca ar fi aparut ceva probleme.

- La inceputul acestei luni, Anca Serea a ajuns de urgența la spital. La scurt timp dupa ce a facut mai multe analize, medicii i-au spus ca este vorba despre apendicita și ca ii este indicat sa se opereze, dar vedeta a amanat, la sfatul specialiștilor, intervenția.

- Oana Roman face tot ceea ce ii sta in putere pentru ca mama ei sa fie bine. De cand cea care i-a dat viața este pe patul de spital, vedeta se ocupa indeaproape de aceasta, fiind alaturi in aceste momente extrem de dificile. Iata cum se simte Mioara Roman. Care este starea de sanatate a […] The post…

- Lora a ajuns, din nou, pe mana medicilor! Artista se confrunta cu probleme serioase de sanatate, motiv pentru care a fost nevoita sa iși anuleze concertul de la Arad. Iata ce a postat cantareața pe Facebook!

- Cel putin sapte persoane au murit si alte zece au fost ranite duminica in Mexic, dupa ce acoperisul unei biserici s-a prabusit in timpul slujbei in orasul Ciudad Madero din statul Tamaulipas, transmite luni AFP, citat de Agerpres."Au fost confirmate sapte persoane decedate, iar zece raniti au fost…

- Camelia Potec urmeaza sa aduca pe lume o fetița peste doar trei saptamani, iar acum traiește ultimele momente din viața de femeie gravida. Campioana a vorbit despre cum se simte in aceste momente, fiind insarcinata la 41 de ani.

- Campioana olimpica in 2004, la Atena, și actual manager al Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern, Camelia Potec este și o mamica fericita. Insarcinata in 7 luni, ea știe ca se va descurca foarte bine cu nou-nascutul, pentru ca este deja „calita” in viața de parinte de fetița ei, Caelia-Ioana.…