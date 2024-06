Stiri pe aceeasi tema

- Denisa Dragan și Ramore au divorțat oficila in urma cu cateva saptamani. Se pare ca perioada prin care a trecut a fost mai grea decat ar fi crezut și ar fi ramas cu traume. Iata ce decizie a luat Denisa Dragan și ce s-a intamplat dupa nunta cu Ramore. Detalii neștiute de nimeni pana acum.

- Dupa mulți ani in care nu și-au vorbit și mulți le-au crezut dușmance, iata ca acum are loc și marea impacarea. Fosta soție a unui fotbalist de la noi și actuala au devenit prietene și in exclusivitate pentru Spynews.ro avem și declarații. Ce le-a apropiat pe cele doua și cum au decis sa puna punct…

- Dupa divorțul de CRBL, anunțat la inceputul lunii aprilie 2024, Elena Viscu s-a retras din atenția publica, renunțand inclusiv la activitatea din mediul online. Pauza luata a ajuns la final, fiindca fosta soție a cantarețului este din nou activa pe rețelele sociale. Pare ca inflorește pe zi ce trece.…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show de la Antena Stars, Marian Dragulescu a vorbit despre fosta lui soție, Larisa Dragulescu, și copiii pe care ii au impreuna, Richard și Beatrice. Iata in ce relații sunt cei doi, dar și cum se ințeleg in prezent!

- Mariana Moculescu nu mai ține deloc legatura, in ultima vreme, cu fostul soț, Horia. Mai mult, Mariana, care in prezent traiește din banii obținuți pe platforma Onlyfans, a reinceput razboiul cu compozitorul, ieșind la rampa cu noi acuzatii din timpul casniciei lor tumultuoase, noteaza click.ro. Daca…

- Alexia Eram și Mario Fresh formeaza un cuplu de opt ani și cu toții așteapta momentul in care iși vor uni destinele și vor forma o familie impreuna. Ei bine, Alexia Eram se gandește de ceva timp la momentul in care va fi ceruta de soție de iubitul ei. Iata cand se vede in fața altarului cu Mario Fresh!

- Marcel Ciolacu anunta ca a dat in calcul propunerea privind eventuala inchidere a supermarketurilor in weekend, pentru a vedea care este impactul unei astfel de propuneri, dar adauga ca o decizie in acest sens „nu este una usoara”. „Am dat in discuție la Guvern, sa vedem impactul. Nu e o decizie ușoara.…