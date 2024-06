Anda Adam traiește emoții uriașe! Maine are loc nunta artistei, iar invitații au inceput deja sa ajunga in București. De cealalta parte, organizatorii fac ultimele pregatiri și se asigura co totul va decurge perfect. Invitații vor fi intampinați de un decor fabulos, iar Anda Adam va straluci in adevaratul sens al cuvantului!