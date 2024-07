Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Dobre și Florin Salam s-au casatorit in 2022, iar soția manelistului a declarat in repetate randuri ca este o femeie fericita și ca este foarte mandra de soțul ei. In cadrul unui interviu recent, aceasta a vorbit despre relația pe care o are cu Betty, fiica biologica a lui Salam, dar și despre…

- Larisa Iordache implinește 28 de ani pe 19 iunie, iar anul acesta, de ziua ei, fosta gimnasta va petrece altfel. Sportiva a dezvaluit ce simte de cand a devenit doamna Chirița și care este destinația ei preferata.„Destinația mea preferata este New York, imi doresc foarte tare sa merg. Anul asta nu știu…

- Dinu Maxer ales sa o ceara in casatorie pe Magdalena Chihaia intr-unul dintre cele mai romantice locuri de pe planeta: in Veneția, pe gondola. Invitați in platoul Star Matinal, cei doi indragsotiți au vorbit despre logodna și au fost cand vor ajunge in fața altarului pentru a-și jura iubire in fața…

- Veste excelenta pentru cuplurile infertile din Romania! Acestea vor putea beneficia de sprijin financiar de pana la 15.000 de lei pentru medicamente și proceduri de fertilizare in vitro (FIV). Anunțul a fost facut, astazi, de premierul Marcel Ciolacu. „Luam o masura importanta pentru persoanele si cuplurile…

- Persoanele si cuplurile infertile care doresc sa aiba copii vor putea beneficia de sprijin de pana la 15.000 de lei din parte statului pentru asigurarea medicamentelor si procedurilor de specialitate in tara, a anunțat premierul Marcel Ciolacu, joi.

- Pepe și Yasmine Pascu se pregatesc pentru nunta, care va avea loc in mai puțin de o luna. Artistul a luat o decizie neașteptata in privința evenimentului, dupa ce el a trecut deja prin doua casnicii eșuate.Pepe și Yasmine Pascu se pregatesc sa faca marele pas in fața lui Dumnezeu pe 7 iunie, data aleasa…

- Anda Adam și-a sarbatorit ziua de naștere, iar ea a petrecut aaturi de cei mai dragi oameni din viața ei. Vedeta a implinit frumoasa varsta de 44 de ani, iar reporterii Antena Stars au fost prezenți la ziua ei. In exclusivitate pentru Star Matinal, artista a marturisit ca ea și Yosef Mohaci se pregatesc…

- Dintre toate pierderile, cea mai grea este pierderea propriului copil. Catalina Razvanța și-a pierdut 2 din cei 3 copii pe care i-a nascut. Insa și-a acceptat crucea și traiește cu speranța. Speranța ca-i va revedea cand va parasi aceasta lume. Pe Catalina (88 de ani) din Sangeorz-Bai am gasit-o pe…