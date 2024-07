Stiri pe aceeasi tema

- Maya, fiica Antoniei, a facut senzație alaturi de Alex Velea pe scena de la Neversea. Adolescenta este de o frumusețe rapitoare, atragand privirile tuturor cu superbele trasaturi ale feței și mișcarile de dans.

- Surpriza de proporții la Neversea! Alex Velea a facut un show cu totul deosebit, caci fiica Antoniei a urcat pe scena alaturi de el! Maya i-a incantat pe fani, iar cu toții sunt convinși ca va calca pe urmele mamei sale! Iata imagini de senzație de la Neversea!

- Ediția a șasea a Neversea a debutat, joi, la Constanța. Inna, Nick Carter de la Backstreet Boys, Bebe Rexha, Aaron Sevilla, DJ Snake și Alex Super Beats au urcat in prima zi a festivalului pe scena principala. La orele serii, intrarea in festival era neincapatoare. Tinerii așteptau la porțile Neversea…

- Gabi Badalau și noua lui iubita, Daria, au trecut la urmatorul nivel! Afaceristul și-a dus iubita in vacanț in Mykonos și petrec pe cinste pe taramul bogaților din Grecia! Iata imagini incediare din escapada romantica a celor doi! Gabi Badalau a filmat-o in ipostaze de senzație pe Daria!

- Codruța Filip și Valentin Sanfira au o relație ideala și se sprijina reciproc in fiecare moment al vieții lor. Sunt casatoriți de doi ani și au numeroase planuri de viitor. Cantareața a povestit care ar fi lucrurile pe care nu le-ar putea accepta de la persoana iubita, iar in caz contrar, este dispusa…

- F. Charm a acordat primul interviu alaturi de iubita lui. Ce au declarat cei doi despre relație dar și cum a decurs intalnirea dintre artist și parinții femeii alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste.

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Al Di Meola a vorbit despre cum se simte in prezent, dupa ce a revenit pe scena. Chitaristul a susținut ieri, pe data de 3 iunie 2024, un concert de senzație la Sala Palatului. Iata ce marturisiri a facut artistul despre marele eveniment pe care…

- Ramona Badescu este foarte bucuroasa de proiectele pe care le are in desfașurare. S-a intors din Italia, unde joaca intr-un film romanesc și este mandra de aceasta realizare. Actrița a facut și o comparație intre incepurul carierei sale și prezent, observand cat de mult s-a schimbat domeniul cinematografiei…