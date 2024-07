Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau iși alina ranile in sanul familiei, dupa desparțirea cu scandal de Bianca Dragușanu. Omul de afaceri a aparut de mana la petrecerea Viva cu o tanara rusoaica, Daria, și apoi a anunțat desparțirea de Bianca Dragușanu, pe motiv ca l-ar fi inșelat cu chipeșul medic Auday Al-Ahmad, noteaza…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au mers la Paris alaturi de copii! Ce loc impresionant au vizitat cei doi alaturi de baieții pe care ii au impreuna. Ce au postat foștii parteneri pe rețelele de socializare.

- A venit vacanța, iar Claudia Patrașcanu profita din plin de zilele libere pe care le are alaturi de cei doi baieți ai sai. Artista și micuții au plecat intr-o noua vacanța, de aceasta data intr-o destinație extrem de iubita de copii.

- Gabi Badalau și noua lui iubita, Daria, au trecut la urmatorul nivel! Afaceristul și-a dus iubita in vacanț in Mykonos și petrec pe cinste pe taramul bogaților din Grecia! Iata imagini incediare din escapada romantica a celor doi! Gabi Badalau a filmat-o in ipostaze de senzație pe Daria!

- In cadrul unui interviu pe care l-a acordat, in exclusivitate, pentru Antena Stars, Nuami Dinescu a dezvaluit care au fost cele mai importante sfaturi de viața primite de la prieteni și familie. Chiar daca de-a lungul anilor a trecut ptin momente dificile, actrița a ramas mereu cu zambetul pe buze și…

- Adrian Mititelu Jr. a fost pradat de hoți in vacanța exclusivista in care se afla! Se pare ca problemele se țin lanț de el și are parte doar de ghinioane. Baiatul patronului de la FC U Craiova se afla in Mykonos. Iata ce s-a intamplat acolo mai exact!

- Acuzat de fapte de corupție și aflat in plin scandal cu fosta partenera, artista Claudia Patrașcanu, Gabi Badalau are o noua problema de ordin juridic: a deschis un proces in care a cerut anularea unei sancțiuni contravenționale.

- Claudia Patrascanu a decis sa plece cu cei doi baieți ai sai in vacanța, in Grecia. Ieri, cei trei au parasit capitala Romaniei și au zburat spre Republica Elena. Artista a facut publice primele imagini din destinația de vis.