- Ilie Nastase si Ciprian Marica au inaugurat, joi, baza sportiva din nordul Capitalei care le poarta numele, Nastase & Marica Sports Club, in cadrul careia vor activa propriile academii de tenis si fotbal, dupa o investitie de aproximativ 20 de milioane de lei.

- Ilie Nastase este foarte atent atunci cand vine vorba de placerile soției lui. Cum o rasfața fostul tenismen pe Ioana Nastase, femeia in brațele careia și-a gasit fericirea și liniștea. Ce a declarat partenera fostului sportiv, in exclusvitate pentru Antena Stars.

- Claudia Patrașcanu și-a amenajat locuința din Constanța. Artista a fost ajutata de mama ei pentru a putea finaliza proiectul inceput. Și-a dedicat timpul pentru a avea un spațiu placut, amenajat in funcție de dorințele sale.

- Roxana Nemeș și partenerul ei de viața s-au mutat in casa la care au visat! Cați bani au investit cei doi in locuința in care și-au gasit liniștea. Ce a declarat indragita artista despre proprietatea pentru care a muncit ani la rand, dar și cum s-a ocupat de decorarea acesteia.

- Ilie Nastase este convins ca Simona Halep nu este o sportiva terminata și spune ca jucatoarea se va intoarce in circuitul profesionist. Fostul lider al clasamentului ATP a acordat un interviu in care a dezvaluit ca sportiva nu a abandonat nicio clipa ideea ca va reuși sa demonstreze ca nu s-a dopat…