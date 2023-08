Stiri pe aceeasi tema

- Totul a inceput in concediul din Grecia, cand am inchiriat pentru prima data o barca doar pentru noi. Soarele stralucea pe cerul senin, in timp ce valurile marii ne leganau ușor ambarcațiunea. Mirosul sarat al apei, briza racoroasa care ne mangaia fețele.

- Ceea ce putea fi o vacanța de neuitat s-a transformat intr-un coșmar pentru o familie din Romania, in urma unui accident devastator petrecut pe autostrada Salonic-Serres din Grecia. Doi soți au murit sub privirile neputincioase ale copiilor, iar micuții au ajuns in stare grava la spital. Cine sunt romanii…

- Mai mulți romani care au plecat in Thassos in vacanța au avut parte de o experiența neplacuta. Turiștii s-au trezit ca au ramas fara bani in toiul concediului, dupa ce vila in care locuiau a fost sparta de hoți.

- Romanii sunt atrasi, vara de vara, in numar foarte mare de Grecia si, in special, de Thassos. Chiar daca preturile par un pic „piperate”, turistii din tara noastra au „invadat”, practic, insula elena. Totusi, un roman trage un semnal de alarma: pe cat de frumoasa este aceasta destinatie, pe atat de…

- Este strict interzis sa zbori cu avionul daca suferi de aceste boli. Ce afecțiuni iți pot pune viața in pericolZborul cu avionul nu este permis tututor calatorilor. Inaintea vacanței de vara, Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza companiile aeriene ca au dreptul de a refuza sa transporte pasageri…

- Ploi torențiale in estul Chinei: Cinci persoane si-au pierdut viata si doua sunt date disparuteCinci persoane si-au pierdut viata si doua sunt date disparute dupa ce o ploaie torentiala a inundat sambata un sat din apropierea orasului Hangzhou din estul Chinei, potrivit mass-media de stat, informeaza…

- Prefectul de Vrancea a inchis un camin de batrani al Crucii Roșii: Nicușor Halici a aratat dezastrul din centruVerificarile au pornit de la o reclamație primita de prefectul de Vrancea, Nicușor Halici. Centrul aparține Crucii Roșii Vrancea, dr nu avea autorizație de funcționare. CITESTE SI Cum…

- Adda și Radu Bucalae au impresionat pe toata lumea cu momentul de la Te cunosc de undeva. Cei doi s-au transformat in Stromae și au interpretat piesa "Papaoutai", avand versuri foarte emoționante.