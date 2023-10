Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de ieri a fost importanta pentru Ciprian Marica și Ilie Nastase. Cei doi au inaugurat baza sportiva din nordul Capitalei, care le poarta numele. Fostul fotbalist și-a dorit sa ii faca o statuie lui Ilie Nastase, dar nu orice monument, ci unul in marime naturala.

- Ilie Nastase este foarte atent atunci cand vine vorba de placerile soției lui. Cum o rasfața fostul tenismen pe Ioana Nastase, femeia in brațele careia și-a gasit fericirea și liniștea. Ce a declarat partenera fostului sportiv, in exclusvitate pentru Antena Stars.

- Cu certuri și cu impacari, Ilie Nastase și Ioana Nastase formeaza un cuplu reușit. Ei bine, aparițiile lor in lumea mondena nu inceteaza sa ne surprinda. Așa cum a fost și in urma cu puțin timp, cand fostul mare tenismen a fost surprins de catre PAPARAZZII SpyNews.ro, așa cum nu credeai vreodata. Avem…

- Anamaria Prodan și-a surprins fanii cu o noua postare. Recent, diva s-a fotografiat la brațul fostului ei iubit. Nu numai fotografia a atras atenția ci și descrierea realizata de cunoscuta impresara. Anamaria Prodan, apariție de senzație la brațul fostului iubit Anamaria Prodan se numara printre vedetele…

- Fanii lui Mihai Petre știu deja ca profesorul de dans este un familist convins și nu se ferește sa arate asta nimanui. Mihai Petre și-a luat in serios rolul de tata, dar și de soț. Recent a postat pe Instagram un videoclip in care danseaza alaturi de Elwira, de cele doua fetițe și surprinzator, și […]…

- lie Nastase implinește astazi 77 de ani și petrece departe de Romania, in Turcia. Ioana, soția lui, s-a gandit sa ii faca o surpriza frumoasa, departe de ochii curioșilor. Cum l-a surprins aceasta pe marele tenismen in Turcia, a spus chiar el, in cadrul unei intervenții telefonice la Antena Stars.

- Ioana Nastase este greu de mulțumit, iar asta nu o spunem noi, ci drept dovada sunt imaginile surprinse de paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania. Soția lui Ilie Nastase "nu se arunca" la cumparaturi și este destul de pretențioasa. Iata imaginile!