Sore este pregatita pentru o noua relație, insa are și cateva așteptari cu privire la viitorul partener. Cantareața iși dorește sa intalneasca un barbat care sa-i aduca un plus valoare vieții sale, reușind sa aiba un rol important in ceea ce privește dezvoltarea acesteia.