Stiri pe aceeasi tema

- Dorința lui Irinel Columbeanu este din ce in ce mai aproape de a deveni realitate! Fiica fostului milionar urmeaza sa vina in Romania și sa iși viziteze tatal la azil! Dupa mult timp in care a stat departe de ea, Irinel Columbeanu va avea ocazia sa petreaca tinp cu tatal ei!

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Andreea Banica a facut dezvaluiri șocante, dupa ce a fost amenințata și agresata de o vedeta internaționala. Iata ce marturisiri a facut artista pentru emisiune!

- George Burcea a dezvaluit de ce nu ii place sa se uite la filmele cu el. Dezvaluirile facute de actorul care a jucat multe roluri de excepție. Ce a marturisit artistul, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Sebastian Dobrincu, in varsta de 25 de ani, a luat decizia de a se retrage din emisiunea „Imperiul Leilor” difuzata pe PRO TV. Motivul principal al acestei decizii a fost dezvaluit chiar de tanarul antreprenor.Intr-un interviu recent pentru cancan.ro, Sebastian Dobrincu a subliniat importanța pe care…

- Xonia a povestit mai multe detalii despre viața sa in cadrul matinalului de la Antena Stars. Artista s-a nascut in Australia, dar a lasat traiul de acolo pentru Romania, unde s-a simțit „ca acasa”. Cu toate ca i-a fost greu la inceput, cand avea doar 19 ani, lucrurile s-au schimbat și recunoaște cat…

- Este vestea momentului in showbizul din Romania! Arsenie Todiraș se pregatește sa devina tata pentru prima data! Fostul membru al trupei O-Zone și logodnica lui vor fi parinți. Cei doi indragostiți radiaza de fericire in aceste momente. Iata ce postare emoționanta a facut artistul pe rețelele de socializare!

- Chiar si jurnalistii straini au remarcat ca Romania are o deschidere mai mare fata de imigrantii care vin sa lucreze in tara noastra. Practic, asa rezolva economia criza fortei de munca. Presiunea angajatorilor care se plang de lipsa forței de munca a determinat aceasta situatie. Cine sta in cartierul…

- Banii nu sunt totul in viața, iar asta a invațat-o chiar pe pielea lui cel mai tanar milionar din Romania. Sebastian Dobrincu a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat in ultima perioada. Cum l-a facut boala sa vada viața cu alți ochi.