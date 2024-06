Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a renunțat la toate procesele cu George Burcea și a reușit sa-l ierte pe tatal fetițelor sale. Cantareața a povestit cum s-a produs impacarea cu fostul ei soț.Dupa zeci de scandaluri și dispute legale, Andreea Balan și George Burcea au ajuns la o ințelegere, astfel ca au incheiat toate…

- Andreea Balan și tenismenul Victor Cornea traiesc de un an o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi locuiesc deja impreuna, iar sportivul se ințelege de minune cu fetele artistei. Invitata la podcastul Ilincai Vandici, Andreea Balan a povestit cum a inceput povestea ei de dragoste cu Victor Cornea, dezvaluind…

- Nicoleta Nuca, nu se mai ascunde! Cum a fost surprinsa vedeta de reporterii Spynews.ro. Artista vorbește despere provocarile vieții. Cu ce nu se mai pedepșește cantareașa. Declarații exclusive.

- Xonia a povestit mai multe detalii despre viața sa in cadrul matinalului de la Antena Stars. Artista s-a nascut in Australia, dar a lasat traiul de acolo pentru Romania, unde s-a simțit „ca acasa”. Cu toate ca i-a fost greu la inceput, cand avea doar 19 ani, lucrurile s-au schimbat și recunoaște cat…

- Andreea Balan a dezvaluit ce planuri are de Paște. Vedeta iși amintește cu drag și dor de sarbatorile din perioada copilariei. Ce a marturisit indragita cantareața, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Xonia și Michael, fostul ei iubit, s-au desparțit in urma cu ceva timp, dar sunt vazuți tot mai des impreuna. Cantareața susține ca ea și fostul partener sunt prieteni apropiați și se ințeleg mult mai mult așa, decat in perioada in care formau un cuplu.

- Parinții artistei Theo Rose și-au dorit ca ea sa fie profesoara in sat. Cantareața nu a vrut acest lucru și și-a urmat pasiunea pentru muzica. Iata ce declarații neștiute pana acum a facut vedeta despre acest subiect important din viața ei!

- In cadrul emisiunii "Vacanța de vedeta", Andreea Balan a vorbit despre turneele in care pleaca mai mereu pentru a-l susține și a-i fi alaturi iubitului ei, Victor Cornea. Iata ce face cantareața in timp ce jucatorul de tenis se pregatește intens pentru competițiile sportive, dar și cum arata aceste…