Stiri pe aceeasi tema

- America Express, 18 decembrie 2023. Problemele au inceput in echipa Laurei Giurcanu și Sanziana Negru. Concurenta s-a confruntat cu stari grave inca de la primele ore ale dimineții și a avut nevoie de ajutor pentru a se ridica din pat. Iata ce probleme de sanatate i-au dat batai de cap Sanzianei Negru!

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru au vorbit despre experiența America Express - Drumul Soarelui. Cele doua au marturisit ca au trait intens toate momentele din competiție și ca ar repeta oricand experiența.

- Laura Giurcanu și Sanziana Negru au facut echipa la America Express 2023, iar fanii le urmaresc aventurile cu sufletul la gura. In prezent, show-ul se difuzeaza la Antena 1. Laura a devaluit recent detalii despre experiența ei in show, dar și felul in care a schimbat-o.“Doar in bine, zic eu! Cred ca…

- Alexia Eram și Mario Fresh sunt impreuna de ani buni și nu de puține ori au fost intrebați daca s-au gandit la momentul in care vor face marele pas. Artistul i-a oferit iubitei sale un inel, in urma cu ceva timp, la care Alexia Eram nu renunța niciodata.

- Daca Alexia Eram este obișnuita sa fie in lumina reflectoarelor, pentru fratele ei, Aris, America Express a fost prima data cand a participat la o emisiune. Concurenta spune ca, deși au existat mari provocari, intreaga experiența i-a ajutat sa fie și mai uniți.

- Sanziana Negru și Ștefan Floroaica formeaza un cuplu recent in showbizul romanesc. Influencerița i-a dat vestea cu privire la plecarea in America Express, iar actorul a incurajat-o sa participe, fiind alaturi de ea permanent.

- Laura Giurcanu a vorbit despre lucrurile care au luat-o prin surprindere in America Express, o experiența care va ramane una dintre cele mai spectaculoase din viața ei. Concurenta a exprimat cat de șocata a fost de ceea ce a trait, alaturi de Sanziana Negru și de faptul ca s-au intamplat multe lucruri…

- Celebrul cuplu a acceptat o provocare unica in viața, o experiența pe care foarte puțini au șansa de a o trai. Cei doi au plecat entuziasmați in calatorie, insa nimic nu i-ar fi putut pregati pentru realitatea cu care s-au confruntat. Giulia Anghelescu si Vlad Huidu de la America Express au vorbit despre…