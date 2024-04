Stiri pe aceeasi tema

- Iuliana Marciuc se poate lauda cu un fiu așa cum orice mama iși dorește! Cei doi au o relație foarte buna, iar David are cea mai mare incredere in parinții lui. Iata cum a reușit Iuliana Marciuc sa se apropie de fiul ei și de ce nu crede in relația de prietenie cu copiii.

- Olguța Berbec are o familie frumoasa, care o așteapta cu drag acasa de fiecare data. Deși are o cariera de succes și multe satisfacții, artista este nevoita sa stea mult timp departe de fiicele sale, cand este la concerte. Iata cum reușește sa nu iși faca simțita lipsa!

- Nicolae Botgros este din nou bunic! Dirijorul a dat marea veste! In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, artistul a vorbit despre acest subiect extrem de important din viața lui, dar a și facut marturisiri despre meseria lui. Iata ce a spus acesta pentru emisiune!

- Zi speciala in familia Alexiei Țalavutis. Prezentatoarea de la Star Matinal iși sarbatorește astazi mama. Cele doua au o relație speciala și nu de puține ori, vedeta spunea ca ii recunoscatoare femeii care i-a dat viața.

- Ela Craciun are trei copii cu varste diferite și spune ca au existat o mulțime de momente dificile, mai ales de cand a devenit mama. Vedeta spune ca ea și soțul ei au invațat cum sa iși imparta treburile in casa, inclusiv atunci cand vine vorba de creșterea copiilor.

- Marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu a avut loc in aceasta seara de la ora 20:30 pe Antena 1 și AntenaPlay. In prima ediție, Eliza și Cosmin Natanticu au luat parte la proba Calendarului Vieții și au avut parte de o surpriza la care nu s-ar fi așteptat. Iata cum s-a descurcat frumoasa…

- Frica de a fi ingropat de viu si de a ramane blocat intr-un sicriu a bantuit personajele scriitorului Edgar Allan Poe si a inspirat in prezent ceea ce se anunta a fi cel mai mic „escape room” (camera de evadare) din lume - o experienta cu tematica mortuara.