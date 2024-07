BNR a scăzut dobânda cheie la 6,75 la sută pe an

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis, joi, scăderea dobânzii de referință, la 6,75 la sută, pe an, începând cu data de 8 iulie. BNR a decis și scăderea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,75 la sută pe an, de la 8,00 la sută pe an, și a… [citeste mai departe]