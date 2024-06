Stiri pe aceeasi tema

- Paula Seling este o femeie implinita, caci are o familie frumoasa. Este foarte implicata in creșterea fiicei sale, Elena, cu care are o relație speciala. Cele doua petrec foarte mult timp impreuna, iar artista face tot ce poate pentru a fi alaturi de ea. Iata cum reușește!

- Alex Bodi a acordat un interviu in cadrul caruia a facut dezvaluiri despre momentele grele prin care a trecut de-a lungul vieții. Afaceristul a dezvaluit ca a trecut printr-o perioada in care a avut ghinion și credea ca lucrurile nu se vor redresa.

- Anca Molnar, recunoscuta in lumea showbiz-ului drept make-up artistul vedetelor, ne-a parasit la varsta de doar 35 de ani. Tanara a lasat și un mesaj de adio. Anca a pierdut viața dupa o lupta indelungata cu o boala necruțatoare, cancerul. Inainte de a parasi aceasta lume, Anca a lasat un mesaj de adio…

- "La mulți ani tuturor celor care iși sarbatoresc astazi ziua numelui! Alegeri 2024. Nicolae Ciuca: „Sansa PNL este sa aiba candidat la Presedintia Romaniei” Sfinții Imparați Constantin și Elena au aratat ca exista tarie in credința și pace sufleteasca intr-o viața plina de primejdii. Exemplul lor,…

- Jantele din aliaj reprezinta o alegere foarte buna daca vrei sa te bucuri de un echilibru intre performanța, costuri, estetica și consum. Dar pentru a le prelungi durata de viața trebuie sa le acorzi o ingrijire periodica

- • Interviu cu viceprimarul Ilie Cheșa, candidatul PSD la Primaria municipiului Arad – Domnule Ilie Cheșa, ați fost nominalizat pentru a candida la Primaria Aradului, din partea PSD. De ce a venit atat de tarziu aceasta nominalizare? – Nu știu ce inseamna tarziu pentru dumneavoastra. Eu știu ca sunt…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Ana Baniciu a marturisit ca iși dorește sa nasca pe cale naturala. Artista este nerabdatoare sa-și țina bebelușul in brațe pentru prima data. Cantareața este pe ultima suta de metri cu sarcina, iar peste doar doua luni va naște. Iata ce declarații…