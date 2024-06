Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza una dintre cele mai așteptate nunți din showbiz! Nicole Cherry se pregatește de marele eveniment din viața ei, dupa ce l-a amanat de mai multe ori. Artista și-a schimbat planurile in ultimul moment: nu se mai casatorește in Italia! Iata cum va arata nunta artistei cu Florin Popa!

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Silviu Biriș a vorbit despre cum l-a schimbat divorțul de soția lui. Actorul s-a indreptat catre credința și a urmat Facultatea de Teologie. Iata ce declarații a facut cu privire la acest subiect important din viața lui!

- Lovitura pentru Dana Roba! Make-up artistul nu poate sa iși duca fetițele in vacanța in Paris, din cauza lui Daniel Balaciu! Fostul ei soț ar refuza sa ii semneze acordul, din spatele gratiilor. Mai mult, ar fi fost contactata chiar și de fostul ei socru. Iata ce declarații a facut!

- Intalnire de gradul zero la Judecatoria Buftea! Alina Sorescu și Alex Ciucu s-au prezentat in intanța pentru un nou proces in ceea ce privește procesul pentru stabilirea programului de vizita al celor doua fiice pe care le au impreuna! in timp ce Alina Sorescu a facut declarații, Alex Ciucu a ales tacerea!

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, considera ca ar fi indicat ca la conducerea NATO sa se afle o persoana din flancul estic al Aliantei, dar spune ca nu vede cum s-ar putea ajunge la o sustinere din partea statelor membre pentru președintele Iohannis in acest moment, pentru ca "situatia este destul de, cum…

- Designerul Alexandru Ciucu și solista Alina Sorescu se afla in plin proces de divorț, dupa o casnicie de 12 ani. Pentru ca nu mai locuiesc impreuna, de mai bine de doi ani, fiice lor vor petrece in prima zi de Paște alaturi de tata. Celebrul creator de moda Alexandru Ciucu este de parere ca parinții…

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au decis sa divorteze dupa 12 ani, iar anuntul despre separare a fost facut in urma cu un an, dupa o perioada in care au ținut totul secret. Pentru cei doi a urmat un proces lung și pare ca lucrurile sunt departe de a fi rezolvate. Cu toate astea, aceștia au planuit…

- Astrologii au adus horoscopul zilei de marți, 19 martie. Astfel, am aflat ca unele zodii vor avea parte de o zi de foc, pe cand altele vor putea petrece clipe relaxante chiar și la birou. BERBEC Horoscop 19 martie 2024. Este o zi buna pentru activitați sportive si de creație. Unii nativi vor avea chef…