- Viktor Orban va face o vizita surpriza la Kiev pe 2 iulie, au declarat trei surse pentru The Guardian pe 1 iulie, noteaza Kyiv Independent.Orban este vazut ca principalul aliat al Moscovei in UE.

- Accident de circulație in noaptea de vineri spre sambata, la ieșirea din localitatea aradeana Dieci. Patru persoane au ajuns la spital. „Detașamentul de Pomiperi Sebiș a intervenit ieri noapte la ieșirea din localitatea Dieci cu doua echipaje cu modul descarcerare și un echipaj SMURD cu sprijinul echipajelor…

- Andrei Macovei din sezonul 7 Mireasa a primit o surpriza de ziua lui din partea noii sale iubite. Totuși, fostul concurent Mireasa a precizat ca cel mai frumos cadou pentru el este insași Ana Maria. Cei doi indragostiți au sarbatorit intr-un mod romantic aniversarea baiatului.

- Am sarbatorit-o astazi pe doamna Silvia Campian, la implinirea frumoasei varste de 100 de ani! Surpriza a fost pe masura, pentru ca am vizitat-o impreuna cu viceprimarul Marius Filimon, nepotul dansei, dar și cu colegii de la Direcția de Asistența Sociala. Va dorim, doamna Silvia, multa sanatate și…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Gabriela Cristea a vorbit despre intamplarea din copilarie dupa care a ramas cu un gust amar. Prezentatoarea de la Mireasa - Capriciile iubirii și-o amintește perfect și astazi. Iata ce a povestit vedeta pentru emisiune!

- BRomania este mai indragostit ca niciodata! Ea este tanara care i-a pus lacat la inima și a aruncat cheia! Celebrul actor respira iubire. Imaginile vorbesc de la sine atunci cand spunem ca este fericit in preajma iubitei. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost…

- Nicoleta este o mama eroina atat pentru copiii sai, cat și pentru nepoți. Femeia in varsta de 38 de ani nu a incalcat promisiunea pe care i-a facut surorii sale inainte sa se stinga din viața, iar acum are o familie numeroasa, dar in condiții dificile.

- Cozmin Gușa a comentat la Realitatea PLUS cele mai noi dezvaluiri facute la Culisele Statului Paralel, emisiunea Ancai Alexandrescu. In ultimele zile au ieșit la iveala informații incredibile despre Cristian Popescu Piedone, edilul de la 5 care viseaza la Primaria Generala, cel care a fost, inainte…