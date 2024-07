Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu știe sa se distreze! Iata cum trece vedeta pentru desparțirea de Gabi Badalau! Ce destinație a ales diva pentru a uita de tot. Imaginile postate pe rețelele de socializare vorbesc de la sine atunci cand spunem ca a avut parte de momente incendiare.

- Alex Bodi și-a facut curaj și i-a adresat marea intrebare iubitei lui intr-o vacanța de vis in Maldive la inceputul lunii aprilie. La mai bine de doua luni distanța de la acel moment, se pare ca ar fi aparut din nou probleme intre cei doi, legata de aceasta data de fosta soție a afaceristului.

- Vești bomba in showbiz! Alex Bodi și Ema Uta ar avea, din nou, probleme in relație. Deși niciunul dintre ei nu a anunțat ca s-au desparțit, cateva detalii anunța o posibila separare. Iata ce s-a intamplat in relația lor și ce le-a atras atenția fanilor!

- Alex Bodi a acordat un interviu in cadrul caruia a facut dezvaluiri despre momentele grele prin care a trecut de-a lungul vieții. Afaceristul a dezvaluit ca a trecut printr-o perioada in care a avut ghinion și credea ca lucrurile nu se vor redresa.

- Dupa ce a cerut-o in casatorie, Alex Bodi a facut un nou gest de iubire pentru Ema Uta. Afaceristul și-a tatuat pe abdomen chipul femeii alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de o buna perioada de timp.

- Alex Bodi profita din plin de timpul pe care il petrece alaturi de aleasa inimii lui, Ema Uta, așa ca ca au mers din nou intr-o vacanța. Iata ce destinație au ales cei doi indragostiți de data aceasta.

- Alex Bodi, lovitura grea pentru Bianca Dragușanu. Celebrul milionar a dat-o in judecata pe fosta soție, aducandu-i acuzații grave acesteia. De ce s-a ajuns la un asemenea proces dificil și cu ce i-ar fi greșit blondina celui care acum se pregatește de nunta cu Ema Uta. Alex Bodi și Bianca Dragușanu…

- Cererea in casatorie a lui Alex Bodi a fost vestea momentului in showbiz! Afaceristul și-a cerut de soție iubita, iar momentul a fost de basm! Insa, puțini sunt cei care știu ca a fost la un pas sa anuleze tot! Iata ce s-a intamplat, dupa ce a ajuns in Maldive!