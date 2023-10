Stiri pe aceeasi tema

- Marius Elitei u se mai ascunde și face publice, din ce in ce m ai des, fotografii alaturi de cea cu care se simte in al noualea cer. Cum de altfel v-am obișnuit, SpyNews.ro va aduce cele mai noi informații din presa din Romania, iar astazi va spunem ca fostul soț al Oanei Roman a decis sa plece intr-o…

- Victor Slav și iubita lui, Selina, par sa fi depașit problemele din relație și par mai fericiți ca niciodata. Dupa ce, in urma cu doua luni, cei doi s-au impacat, cuplul a plecat intr-o vacanța, așa ca, au impartașit cu fanii cateva imagini.

- Tragedia care a avut loc sambata, in Crevedia, acolo unde exploziile de la o stație GPL care funcționa ilegal a ucis doi oameni și a ranit grav alți 58, a șocat intreaga țara. Alex Bodi a avut o reacție dura in urma deflagrațiilor din județul Dambovița. Afaceristul a facut declarații in cadrul emisiunii…

- Tour-operatorul Join UP Romania a dezvaluit pachetele de vacanța incantatoare, care includ zboruri charter catre magnifica destinație exotica Sharm El-Sheikh. O oportunitate de neegalat de a experimenta paradisul pe pamant și de a scapa de rutina cotidiana. Daca iți dorești sa evadezi intr-un paradis…

- Mirela Vaida se bucura de cateva zile de relaxare, asta pentru ca a plecat intr-o vacanța, dar nu in Romania. Pe Instagram, prezentatoarea de la Acces Direct a postat cateva imagini cu locul unde a ales sa se relaxeze, fiind a doua vacanța din aceasta vara bifata de vedeta.

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, Iuliana Pepene și Sonia Simionov au revenit in Romania, prezentatoarea TV a plecat intr-o vacanța alaturi de iubitul sau. Cei doi au mai fost plecați in Maldive inainte de inceperea filmarilor, dar de data aceasta, au ales o alta destinație.

- In urma cu doua zile, Irina Fodor s-a intors in Romania, dupa doua luni petrecute departe de casa, unde a filmat pentru America Express. Acum, Razvan Fodor, soțul prezentatoarei TV a dezvaluit ce planuri de vacanța au pentru aceasta vara.„E pe repede inainte și treaba asta cu vacanța, pentru ca am pierdut…

- Cezar Ouatu și iubita lui au plecat intr-o vacanța romantica, departe de Romania. Cei doi par ca s-au distrat pe cinste, dar nu oricine iși poate permite o astfel de escapada, caci prețul pentru un sejur de cateva nopți este destul de piperat.