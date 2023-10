Stiri pe aceeasi tema

- Suporterii celor de la Partizan Belgrad au afișat, miercuri seara, un banner de recunoștința fața de gestul ultrașilor romani, care au „aruncat in aer” meciul cu Kosovo de marți seara prin mesajul interzis „Kosovo e Serbia”. Bucata de panza care aproape ca ne-a costat pierderea meciului cu Kosovo la…

- In urma cu o zi, la botezul fiicei lui Sese și a Giovanei, Sabrina și Perneș au aparut impreuna la eveniment, dupa o perioada in care s-a zvonit ca nu mai sunt impreuna. Ipostazele in care s-au afișat cei doi la petrecere nu mai lasa loc de interpretari, asta pentru ca s-au impacat.

- Cel mai vechi bloc din Cluj-Napoca este pe strada București, la numarul 29, intre anii 1955 si 1959.Pentru a fi mai exacți, pe strada Bucuresti, la numarul 29, sunt patru blocuri: A, B, C si D. Ultimul este cel mai vechi din Cluj. A fost construit intre 1955 si 1959. Exista insa cativa oameni care vietuiesc…

- Ioana Grama nu se mai ascunde! In urma cu puțin timp, influencerita a facut publice, in mediul online, primele fotografie cu iubitul! Influencerița este mai fericita ca niciodata la brațul milionarului. Cum au fost surpinși cei doi indragostiți.

- Oana Roman a acceptat o noua provocare din toamna. Vedeta va avea rolul de profesoara la o școala privata din București, din zona de Nord a Capitalei, acolo unde a inscris-o și pe Isabela, fiica ei care e acum in clasa a III-a. Invitata in emisiunea „Star Magazin” de la Antena Stars, Oana Roman a povestit…

- Artisti nominalizati la premiile Grammy, senzatii noi ale jazzului britanic, orchestre, trupe si muzicieni din America, Germania, Finlanda, Austria, Romania si Franta vin la Bucuresti pentru o noua editie Bucharest Jazz Festival. Organizat in perioada 7-1

- Cristina Ciobanașu și iubitul ei, Alexandru Mureșan, de profesie medic stomatolog, au mers impreuna in vacanța, in Budapesta și Lisabona. In aceasta perioada insa, actrița se afla in Bali fara iubitul ei. Cei care au insoțit-o sunt chiar parinții adoptivi, Ruxandra Ion și soțul acesteia, Ion Ion.Prezentatoarea…