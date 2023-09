Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de sarbatoare in familia Dumitrescu și asta pentru ca Florin Dumitrescu iși sarbatorește ziua de naștere. Juratul de la Chefi la cuțite a implinit astazi frumoasa varsta de 36 de ani. Cu ocazia acestei zile speciale, soția lui, Cristina Dumitrescu, i-a transmis acestuia un mesaj emoționant.…

- Puya iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Ce mesaj emoționant i-a transmis partenera lui de viața, Melinda, cu aceasta ocazie. Fosta concurenta de la America Express i-a facut o urare speciala artistului.

- Pepe iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Cați ani a implinit celebrul cantareț. Cum l-a surprins aleasa inimii lui, Yasmine Pascu, cu aceasta ocazie. Ce imagine a postat partenera indragitului artist pe o rețea de socializare.

- lie Nastase implinește astazi 77 de ani și petrece departe de Romania, in Turcia. Ioana, soția lui, s-a gandit sa ii faca o surpriza frumoasa, departe de ochii curioșilor. Cum l-a surprins aceasta pe marele tenismen in Turcia, a spus chiar el, in cadrul unei intervenții telefonice la Antena Stars.

- Motiv de bucurie in familia lui Denis Ștefan. Soția indragitului actor, Cristina, iși sarbatorește de ziua de naștere. Cați ani a implinit, dar și ce imagini emoționante a postat pe o rețea de socializare alaturi de fiicele ei cu aceasta ocazie.

- Dick Van Dyke continua sa se mențina intr-o forma fizica excelenta chiar și la varsta de 97 de ani. Celebrul actor a fost surprins de paparazzi zilele trecute in timp ce se indrepta catre o sala de sport alaturi de soția lui, Arlene Silver, in varsta de 51 de ani. Apariția starului de la Hollywood […]…