Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut noi detalii cu privire la desparțirea momentului din showbiz-ul romanesc! Se pare ca cea care și-a dorit sa fie o femeie singura a fost chiar Bianca Dragușanu, Vedeta a inițiat desparțirea, iar Gabi Badalau regreta faptul ca nu mai formeaza un cuplu. Mai mult, acesta ar fi facut chiar pasul…

- Ozana Barabancea este o femeie implinita pe plan profesional, dar și pe plan personal, caci are doi copii, un baiat, pe Andrei, și o fața, Gloria, cu care se mandrește ori de cate ori are ocazia. Deși amandoi ii calca oarecum pe urme, caci au cariere tot in domeniul muzicii, jurata de la Te cunosc de…

- Bianca Dragușanu spune ca nu a muncit din greu pentru viața de care se bucura in prezent și ca de mica a luptat ca dorințele ei sa devina realitate. Altfel ca, vedeta și-a caștigat primii bani la 16 ani, atunci cand le vindea haine colegilor.

- Se anunța un nou scandal in showbiz-ul de la noi din țara. Afla, din randurile de mai jos, cine este vedeta din Romania pe care Bianca Dragușanu o numește „chibrit”. Blonda a rabufnit cand i-a auzit numele, iar declarațiile sale au starnit un val de critici. Cine este vedeta din Romania pe care Bianca…

- Oana Roman trece prin momente indurerate și a ținut sa iși anunțe urmaritorii de acest lucru. Vedeta a pierdut cainele de companie pe care il avea. Din pacate, a murit chiar astazi, in ciuda faptul ca vedeta nu se aștepta la o asemenea veste. Oana Roman: ”A plecat liniștit, dar fara ca eu sa imi […]…

- Rolul terapeuților este de a-i ajuta pe pacienții lor sa-și dezvolte abilitați cognitive și emoționale, de a le reduce simptomele bolilor mintale cu ajutorul consilierii și de a-i ajuta sa faca fața diferitelor provocari ale vieții. Consilierii ii ajuta pe cei care sufera de diverse tulburari emoționale…

- Marcel Ciolacu sa nu se joace cu șansele cetațenilor romani inca o data și sa ceara ajutorul daca nu se pricepe, transmite europarlamentarul Dacian Cioloș despre aderarea Romaniei la Spațiul Schengen.