Stiri pe aceeasi tema

- Ana Baniciu, Edy Kovacs și Raluka au fost prinși in bombardamentele din Tel Aviv, deoarece se aflau in luna de miere, dar cei trei s-au intors in siguranța in Romania. Recent, pe rețelele de socializare, artista le-a aratat internauților ce cadou a primit chiar inainte cu o zi sa inceapa razboiul. Cantareața…

- Razboiul pornit de Hamas in Israel face tot mai multe victime de la o zi la alta. De curand, o tanara in varsta de 18 ani a facut dezvaluiri cutremuratoare. Adolescenta din Gaza a marturisit ca și-a pierdut aproape toate rudele intr-un raid aerian. A reușit sa iși mai recunoasca mama doar dupa ce purta…

- Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs, se aflau in Israel atunci cand țara a fost atacata de gruparea Hamas. Au urmat zile tensionate și momente de panica pana cand cei doi au reușit sa se intoarca in Romania.

- Ana Baniciu și Edy Kovacs au scapat cu viața din coșmarul pe care l-au trait in Israel. Țara a fost bombardata de gruparea terorista Hamas, iar in urma cu doua zile au ajuns in București. Cei doi au trecut prin infern și și-aun vazut moartea cu ochii, iar acum cantareața a facut primele declarații despre…

- Prețul petrolului a crescut cu peste 2% luni (9 octombrie), pe fondul confruntarilor militare dintre Israel și gruparea islamista Hamas, care au starnit temeri privind o extindere a conflictului in Orientul Mijlociu. Piețele au fost zguduite de confruntarile militare dintre Israel și gruparea islamista…

- Raluka și Ana Baniciu au povestit clipele de groaza prin care au trecut și cum au resimțit tensiunea din Israel. Sirenele au inceput sa sune in jurul orei 6 dimineața, iar primele explozii au fost auzite chiar din apartamentul acestora.

- Raluka de afla la Tel Aviv sambata, cand militanții Hamas au inceput sa lanseze rachete, din Fașia Gaza, spre ținte strategice din Israel. Cantareața a reușit sa ajunga acasa și a povestit cum a trait prima zi a razboiului.

- Judecatoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, in prezent judecatoare la Curtea de Apel Timișoara, s-a aflat in Israel la izbucnirea razboiului din aceasta țara. Intr-o postare pe Facebook, Adriana Stoicescu a relatat experiența avuta. Judecatoarea din Timișoara se afla in…