- Rona Hartner se confrunta cu cancer la plamani. Boala a recidivat dupa ce a scapat de ea, in urma cu mai mulți ani. Cantareața a cerut ajutorul fanilor pentru a-și indeplini proiectul artistic.

- Mama criminalei de la Mangalia și-a vizitat fiica in arest. Loredana a avut o reacție neașteptataLoredana, fata care și-a ucis cea mai buna prietena, a primit o vizita-surpriza in arest. Adolescenta s-a intalnit cu mama ei, care a venit tocmai de la Vaslui pentru a-și vedea fiica aflata dupa gratii,…

- Vești cat de poate de triste din partea Ronei Hartner. Actrița a fost, din nou, diagnosticata cu cancer, de data aceasta la plamani. In 2019, Rona Hartner fusese diagnosticata cu cancer la colon, pe care a anunțat, insa, ca reușise sa-l invinga. Rona Hartner ( 50 de ani) se lupta, din nou, cu cancerul,…

- Rona Hartner a declarat ca in ultimele luni a inceput sa tușeasca neincetat și a apelat la ajutor medical in Franța. Cum niciun medic nu i-a oferit un diagnostic clar, artista s-a intors in Romania, unde un specialist i-a spus ca este ceva mai grav decat o pneumonie. Dupa investigații medicale detaliate,…

- Gabriela apela in urma cu cateva zile la Acces Direct in speranța ca iși va gasi fiica. Adolescenta de 17 ani a ajuns intr-un centru, iar femeia spune ca chiar iubitul ei a fost cel care a negociat cu poliția condițiile in care fata iși poate vedea, din nou, mama.

- Rona Hartner este foarte mandra de fiica ei, in varsta de 15 ani. Artsta a vorbit despre realizarile Ritei și despre ce va face in urmatoarea perioada.Rita Hartner a obținut o diploma internaționala in urma participarii la cursurile de la Syma Make Up Studio, una din cele mai cunoscute școli din Franța…

- Tatal Melisei, fata de 14 ani ucisa de un elev de la Liceul Militar din Craiova, a fost cel care a sunat la 112 și a dat alarma. Mai multe echipaje au plecat in cautarea femeii. Mama Melisei ii lasase soțului mai multe mesaje prin care ii cerea sa aiba grija de fiica cea mare. La o zi dupa ce și-a inmormantat…

- Ionuț spune ca instanța a decis ca fiicele sale gemene și baiatul sau sa ramana in grija mamei, in contextul in care femeia l-ar fi maltratat pe fiul lor. De aceea, face tot posibilul ca micuții sa ramana la el și parinții sai.