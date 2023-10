Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 a invins Armenia U21, scor 2-0, in runda secunda a grupei E preliminare pentru Campionatul European din 2025. Meciul s-a jucat pe stadionul din Giulești, in fața a aproximativ 2.000 de spectatori. ...

- Rona Hartner, in varsta de 50 de ani, a invins cancerul pentru a doua oara. Artista s-a vindecat miraculos in doua saptamani, deși se afla in stadiul patru cu mestastaze.In anul 2019, Rona Hartner a fost diagnosticata cu cancer la colon și la ficat, vedeta s-a vindecat un an mai tarziu, insa boala a…

- In urma cu cateva luni, Rona Hartner a aflat ca are cancer pentru a doua oara. Medicii i-au spus ca sunt șanse minime sa se vindece, dar de curand, artista a marturisit ca a invins boala din nou. Cum se simte in prezent

- In urma cu doar cateva zile, mai exact pe data de 1 octombrie 2023, Costin Gheorghe și iubita lui, Maria Cușu, și-au spus marele „DA” in fața lui Dumnezeu. Fratele Elenei Gheorhe a facut acum primele declarații despre nunta cu aleasa inimii lui. Iata ce marturisiri a facut fratele artistei!

- Claudia Patrașcanu a facut primele declarații despre noul iubit, in exclusivitate pentru Antena Stars. Artista a dezvaluit cine este barbatul pe care l-a ținut ascuns, dar a spus și ce reguli stricte i-a impus ca sa intre in viața ei. Iata ce informații exclusive a oferit vedeta din showbiz-ul romanesc!

- Este moda revenirii trupelor dance, de succes, de la inceputul anilor 2000. Dupa A.S.I.A., Andre, L.A. și AXXA, vom asista și la o intoarcere, in showbiz, a fetelor de la Bondy, respectiv Andreea Banica și Cristina Rus? In exclusivitate pentru Playtech Știri, solista Andreea Banica face primele declarații.…

- La 15 ani, Rita este persoana care ii este alaturi Ronei Hartner, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer in stadiul patru. Adolescenta locuiește cu mama ei și tot ea a fost și la consultație, atunci cand medicii i-au spus ca are șanse reduse sa se vindece.