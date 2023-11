Stiri pe aceeasi tema

- Ana Baniciu s-a casatorit religios cu Edy Kovacs la finalul lunii septembrie și a pregatit un moment emoționant in memoria mamei sale, care s-a stins din viața anul trecut. Artista a vrut sa simta prezența mamei sale in cea mai importanta zi din viața ei.Pe 24 septembrie, Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au…

- Un barbat din Valcea in varsta de 45 de ani a cunoscut o tanara in urma cu ceva vreme, cand aceasta avea 20 de ani. Cei doi au format un cuplu, au avut patru copii, cel mic are 8 luni. Cea mai dureroasa problema a acestuia este aceea ca, de curand, DGASPC i-a facut o vizita și asta pentru ca iubita…

- FOTO| O tanara din Alba, lecție de viața pentru toți: A crescut la casa de copii, a strans leu cu leu și și-a cumparat locuința visata – ”Ești un model de om! Suntem mandri de tine” O tanara din Alba, lecție de viața pentru toți: A crescut la casa de copii, a strans leu cu leu și și-a cumparat locuința…

- Dupa multe zvonuri, se pare ca inevitabilul s-a produs! Xonia și iubitul milionar s-au impacat! Cei doi au pus punct relației in urma cu mai mult timp, insa acum au uitat de neințelegeri! Artista s-a afișat alaturi de iubitul ei la o petrecere de fițe din București! Mai mult, acesta a venit din America…

- Valentin Gabriel Manu are o poveste de viața desprinsa ca din filme. Concurentul spune ca a trait ani la rand periculos, iar in prezent are un stil de viața diferit. In ediția din aceasta seara, a gatit pentru jurații de la Chefi la cuțite.

- Il cunoaște o țara intreaga, fie de pe micul ecran, fie de pe scena teatrului. Simpaticul prezentator este și un familist convins. Afla, din randurile de mai jos, cați copii are Pavel Bartoș de la Vocea Romaniei. Cine este soția lui, femeia care i-a cucerit inima, plus detalii inedite din viața actorului.…

- Valeriu Dumitrescu Lapadațescu a trecut prin momente grele dupa ce și-a pierdut doi frați, in timpul adolescenței. Acesta a inceput sa studieze psihologia, iar acum este terapeut in terapii complementare, precum și asistente manager in cadrul unei companii.

- Sorin Razvan Butnariu a venit la Chefi la cuțite cu o poveste de viața impresionanta, dar și cu binecuvantarea ierarhului inainte de a veni la emisiune. Concurentul spune ca este pasionat de bucatarie și a gatit menemen.