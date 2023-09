Stiri pe aceeasi tema

- Ozana Barabancea este una dintre cele mai iubite și apreciate voci feminine ale Romaniei. Este vazuta mereu cu zambetul pe buze, insa puțini știu ca, de fapt, celebra artista ascunde o drama de-a dreptul sfașietoare! Și-a pierdut mama la varsta de 14 ani, iar de atunci traiește cu dorul in suflet. Intr-un…

- Bianca Dragușanu spune ca nu a muncit din greu pentru viața de care se bucura in prezent și ca de mica a luptat ca dorințele ei sa devina realitate. Altfel ca, vedeta și-a caștigat primii bani la 16 ani, atunci cand le vindea haine colegilor.

- Dana Roba a facut noi declarații despre tragedia prin care a trecut in urma cu doar cateva luni, atunci cand soțul ei a mutilat-o cu ciocanul. Vedeta a facut marturisiri neașteptate despre relația dintre Daniel Balaciu și mama lui. Make-up artista susține ca fostul soț o injura pe femeia care i-a dat…

- Au existat numeroase zvonuri in spațiul public privind o eventuala relație pe care vedeta de la Antena 1 ar avea-o. Au aparut fotografii cu cei doi, insa nimeni nu a știut exact ce sa creada. Acum, influencerița pare ca a confirmat legatura romantica. Ce a transmis pe rețelele sociale. Foto Sanziana…

- Mama a trei copii, Alexandru (7 ani), Andrei (5 ani) și Adrian (2 ani), Adela Popescu (36 ani) are adesea ganduri și intrebari. In urma cu doar o zi, vedeta a tras niște concluzii pe care i le-a impartașit imediat soțului ei, prezentatorul TV Radu Valcan (46 ani). Dupa ce și-au facut de cap timp de…

- Adela Popescu a fost in vacanța, in Bali, alaturi de familia sa, soțul și cei trei baieți. Prezentatoarea a povestit cum fiul ei cel mare, Alexandru, a avut parte de o experiența de neuitat, dar care a speriat-o foarte tare pe ea.Adela Popescu și Radu Valcan au avut o vacanța de aproape o luna in Bali,…

- Catalin Cazacu și Ramona Olaru s-au iubit mai mult de un an, iar acum nu iși mai vorbesc deloc. Prezentatorul de la Antena Stars nu a ramas deloc in relații bune cu asistenta de la „Neatza cu Razvan și Dani” dupa desparțire.Intr-un interviu pentru cancan.ro, Catalin Cazacu a facut cateva declarații…