Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman s-a reprofilat! Celebra vedeta de televiziune și influencerița a ales o noua meserie, la care nimeni nu se aștepta. Vedeta va fi profesoara chiar la școala unde invața fiica sa și a vrut ca toata lumea sa afle de la ea. Ce materie va preda indragita prezentatoare TV. Oana Roman a devenit…

- Oana Roman are o noua meserie! Vedeta s-a facut profesoara și urmeaza sa predea la școala privata unde a fost transferata fiica ei. Dupa o lunga perioada in care a pregatit aceasta surpriza pentru fani, Oana Roman a facut dezvaluiri in exclusivitate la Star Magazin.

- Oana Roman este o adepta a vacanțelor! Dupa o vara plina de concedii, atat la mare, cat și la munte, vedeta iși ia fiica și pleaca, din nou, in vacanța! De aceasta data, destinația lor este Franța, iar cele doua se vor relaxa intr-un loc definit prin lux și opulența, și anume Coasta de Azur.

- Oana Roman este o femeie implinita, dar cea mai mare satisfacție i-o aduce zi de zi fiica ei. Vedeta și Isabela au o relație minunata și mama ei ii face toate poftele. Nu uita, insa, sa fie și stricta atunci cand este cazul și are grija sa ii impuna reguli acesteia, pentru a se asigura […] The post…

- Oana Roman a dezvaluit pe o rețea de socializare ce a determinat-o sa o mute pe fiica ei, Isabela, la o școala privata. Vedeta iși dorește ce e mai bun pentru fetița ei, iar hotararea nu a luat-o de una singura, ci alaturi de Marius Elisei.

- Ilinca Obadescu și Mihai Gruia s-au casatorit in weekend, iar peste doar doua saptamani vor pleca in luna de miere. Prezentatoarea de la Kanal D a dat detalii despre vacanța mult așteptata.Ilinca Obadescu traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Mihai Gruia, iar cei doi au fost foarte discreți cu…

- Oana Roman nu vrea sa mai auda de Catinca, sora ei. Cele doua sunt in scandal de mai multe luni, iar acum, dezamagita și ranita, Oana a explicat intr-o postare pe Instagram ca nu se va mai impaca niciodata cu Catinca.In urma cu cateva luni, Oana Roman a ieșit public și a declarat in diferite interviuri…

- Toate cele sase persoane aflate la bordul unui avion de mici dimensiuni apartinand unei corporatii au murit dupa ce aeronava s-a prabusit si a ars pe un camp din apropierea unui aeroport din afara zonei Los Angeles-ului, sambata dimineata devreme, au anuntat autoritatile locale si federale, relateaza…