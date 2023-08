Stiri pe aceeasi tema

- Mascații au decins la locuința lui Dani Mocanu, deși manelistul este in arest la domiciliu. Mai mult, acesta a spus ca nici macar nu știe despre ce a fost vorba. Citește și: Barbat resuscitat la Darmanești dupa ce a fost strivit de tractor Manelistul a povestit ca mascații au venit la 6:00 dimineața…

- Dani Mocanu este nemulțumit ca mascații dau buzna in casa lui și ii sperie copiii, așa ca anunța ca va scoate o noua piesa in haine de deținut. Dani Mocanu spune ca mascații au descins la primele ore ale dimineții și i-au percheziționat toata casa. Operațiunea face parte dintr-un nou dosar, anunța acesta.…

- Dani Mocanu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de manele de la noi din țara. Acesta, deși are un succes incredibil in industria muzicala, acesta se confrunta cu mari probleme cu legea.

- Dani Mocanu s-a trezit in aceasta dimineața cu mascații la ușa. Oamenii legii au intervenit de urgența la primele ore ale zilei la locuința cantarețului de manele. In exclusivitate pentru Spynews.ro am obținut și primele declarații de la artist, el aflandu-se in arest la domiciliu. Ce s-a intamplat,…

- Opt persoane suspectate de contrabanda cu tutun au fost retinute si doua au fost plasate in arest la domiciliu, dupa actiunea politistilor si procurorilor care a vizat transporturi ilegale din Bulgaria. Peste zece tone de tutun au fost confiscate, potrivit news.ro.”In cauza investigata de politistii…

- Dani Mocanu a vorbit din arestul la domiciliu, iar el a explicat cum face fața situației. In exclusivitate pentru Antena Stars, cantarețul de manele a vorbit și despre ce are de gand sa faca cand va ieși din arestul la domiciliu. Iata ce declarații a facut artistul in cadrul emisiunii!

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, miercuri, sa respinga, ca nefondate, contestatiile depuse de fratii Tate, dar si de catre celelalte doua persoane din dosar. Astfel, Andrew si Tristan Tate raman in arest la domiciliu, decizia fiind definitiva, transmite News.ro.