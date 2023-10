Stiri pe aceeasi tema

- La aproape o luna de cand a devenit mama, Claudia Shik a ajuns de urgența la spital. Artista a mers impreuna cu fiul ei, Elyas Andrei, dupa ce a observat ca micuțul nu ia in greutate. Cei doi se afla, in prezent, sub supravegherea medicilor.

- Anca Serea a ajuns de urgența la spital! Bruneta a facut anunțul pe pagina personala de socializare, acolo unde a și postat cateva imagini de pe patul de spital. Soția lui Adi Sina a dezvaluit ca i se fac mai multe analize pentru a se stabili daca are apendicita.

- Horia Moculescu a facut primele declarații, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce fiica lui a ajuns de urgența la spital. Cum se simte in aceste momente Nidia Moculescu și ce a pațit, de fapt.

- Sophia Loren a ajuns, in urma cu puțin timp, de urgența la spital! Cunoscuta actrița de la Hollywood a fost bagata direct in sala de operații. Ce se intampla cu Sophia Loren și care este starea de sanatate a strarului pana in prezent.

- Jean Paler se afla in aceste momente pe patul de spital. Reporterii Antena Stars au luat legatura, in urma cu puțin timp, cu marele actor și au aflat care este starea de sanatate a marelui actor de la noi.

- Ana Morodan și-a ingrijorat fanii, dupa ce a postat un videoclip in care apare cum merge cu ajutorul unei carje. Influencerița a ajuns de urgența la spital, de unde a și postat respectivele imagini.

- Mira a ajuns de urgența la spital, dupa ce s-a confruntat cu probleme de sanatate pe care le-a avut și in trecut, mai exact in urma cu trei luni. Cu toate ca a urmat un tratament, nu pare ca i-a fost de mare ajutor.

- Fiica Oanei Roman se confrunta cu probleme de sanatate, dupa ce cele doua s-au intors din vacanța de pe litoralul romanesc. In exclusivitate la Xtra Night Show, vedeta a vorbit despre ce a pațit Isabela. Iata ce declarații a facut ea in cadrul emisiunii!