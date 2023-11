Stiri pe aceeasi tema

- Janni Alexandridis și-a dovedit talentul in bucatarie inca de la preselecții atunci cand i-a cucerit pe jurați atat cu pasiunea lui pentru arta culinare, cat și cu experiența in acest domeniu. Caștigatorul Chefi la cuțite a gatit pentru nume mari, printre care The Weekend, caruia i-a indeplinit o cerința…

- Betty Salam și-a emoționat toți fanii! Chiar daca este, la randul ei, mama, fiica lui Florin Salam se emoționeaza de fiecare data cand iși aduce aminte de Fanica, femeia care i-a dat viața. Din acest motiv a decis sa faca un gest special in memoria ei. Iata despre ce este vorba și cum a reacționat Florin…

- Viața de mama nu este mereu ușoara, iar Adela Popescu poate sa confirme acest lucru. Ea se dedica total creșterii și educarii celor trei baieți ai sai, Alexandru, Andrei și Adrian. Micuții au inceput sa mearga la școala sau gradinița, iar actrița beneficiaza de mai mult timp liber, reușind sa iși duca…

- Fetița din imagine a ajuns una dintre cele mai indragite actrițe din Romania! Inca de mica visa sa devina actrița și sa joace pe scenele teatrului din Romania, iar visele sale s-au indeplinit! Fetița din imagine a ajuns una dintre cele mai indragite actrițe din Romania V-ați uitat cu atenție la fetița…

- Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticapean, formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondena. Actrița și partenerul ei sunt parinții a trei fetițe, iar vedeta recunoaște ca au existat și momente mai dificile in casnicie in toți acești ani.

- In cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, Andreea Antonescu a vorbit pentru prima data dupa ce s-a zvonit ca ii trimite mesaje lui Catalin Bordea in toiul nopții. Mai mult decat atat, artista a facut și primele declarații dupa ce mama ei s-a casatorit iar ea nu a putut fi…

- La 15 ani, Rita este persoana care ii este alaturi Ronei Hartner, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer in stadiul patru. Adolescenta locuiește cu mama ei și tot ea a fost și la consultație, atunci cand medicii i-au spus ca are șanse reduse sa se vindece.

- In amintirea lui Michael Jackson, care astazi ar fi implinit 65 de ani, Bogdan Ioan ii aduce un tribut marelui artist, prin lansarea unui videoclip special. Marele artist e cel care l-a facut pe cantareț sa renunțe la arhitectura pentru muzicaBogdan Ioan a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibila…