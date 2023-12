Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a fost o surpriza placuta pentru toți concurenții de la America Express. Echipa formata din Romica și Catalin Țociu au avut grija de vedeta toata ziua și s-au asigurat ca fac probele corect. Impresara a fost șocata de modul in care traiesc locuitorii din Ecuador, dupa ce a intrat intr-o…

- America Express, ediția a 7-a a adus-o pe Anamaria Prodan pentru 24 de ore in echipa lui Romica și Catalin Țociu. Numai ca, apariția impresarei a generat comentarii in randul celorlalți concurenți. Printre aceștia, Iulia Albu a desființat-o pe Anamaria Prodan la America Express.

- Surpriza la America Express! Anamaria Prodan ii insoțește pe Romica și Catalin Țociu in ediția din aceasta seara, cea cu numarul șapte de pe Drumul Soarelui. Impresara va fi „handicapul” lor, dupa ce cei doi concurenți au fost salvați de la eliminare de soarele verde. Iata cateva imagini cu vedeta in…

- In aceasta seara, de la ora 21:00, pe Antena 1, incepe etapa a șaptea pe Drumul Soarelui, la America Express, cu o surpriza de proporții: Anamaria Prodan intra in competiție alaturi de Romica și Catalin Țociu, in rolul „handicapului” primit de ei dupa ce au fost salvați de soarele verde.

- America Express - Drumul Soarelui, sezonul 6, ediția 28 din 1 decembrie 2023. Dupa o cursa complicata la ultima șansa, concurenții au ajuns rand pe rand la Irina Fodor. Cursa de bilanț pe 1 decembrie s-a dat intre echipele Iulia Albu și Mike, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, Romica și Catalin Țociu.…

- Episodul 6 de la America Express - Drumul Soarelui, din data de 28 octombrie 2023, a adus multe momente speciale in emisiune. In ediția din aceasta seara, Edward Sanda și Cleopatra Stratan au facut un gest emoționant pentru Romica și Catalin Țociu. Iulia Albu a izbucnit in lacrimi. Iata ce s-a intamplat…

- Iuliana Pepene și Sonia Simionov, Romica și Catalin Țociu, Iulia Albu și Mike s-au intrecut pentru o amuleta puternica și un Joker in ediția 6 din sezonul 6 America Express, insa o singura echipa a reușit sa caștige miza cea mare.

- Tensiunea se resimte astazi, 23 noiembrie, in competiția America Express. Alexia nu s-a mai abținut și i-a dat replica Soniei Siminov, colega de echipa a Iulianei Pepene. De ce i-a atras jurnalista atenția tinerei.