Stiri pe aceeasi tema

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda au facut, de curand, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, și primele declarații despre apariția unui copil in viața lor! Cei doi foști concurenți de la America Express au facut dezvaluiri incendiare despre marele pas. Iata cat de pregatiți…

- Andreea Banica și Anca Serea au vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre prietenia de mulți ani pe care o au. Iata care este motivul pentru care artista o invidiaza pe prietena ei!

- Nea Marin a dezvaluit care este secretul casniciei fericite alaturi de soția lui, femeia in brațele caria și-a gasit liniștea de 45 de ani. Celebrul coregraf are toate motivele sa se considere un barbat implinit. Ce a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Claudia Patrașcanu se retrage la manastire. In exclusivitate pentru Star Magazin de la Antena Stars, artista a vorbit despre motivul pentru care a luat aceasta decizie neașteptata. Iata ce declarații a facut cantareața in cadrul emisiunii!

- Este impacarea momentului in showbiz-ul romanesc! Emilia Mușala și iubitul s-au impacat, dupa doi ani de cand s-au desparțit. Chiar daca are o fetița din alta relație, pe vedeta din showbiz-ul romanesc nu a oprit-o nimic din a se impaca cu barbatul visurilor sale. Iata ce declarații a facut artista!

- Barbatul de 33 de ani care și-a ucis luni, 6 noiembrie, matușa, in scara unui bloc din Sectorul 6 al Caaitaleo, dupa ce a stropit-o cu benzina și i-a dat foc, este acuzat de procurori ca și-a premeditat fapta, intre cei doi existand un conflict mai vechi, transmite Parchetul de pe Langa Tribunalul București,…

- Marius Elisei a facut primele declarații despre iubita lui și relația lor. Nu i-a dezvaluit identitatea, insa a facut multe marturisiri despre femeia care acum il face fericit, dupa desparțirea de Oana Roman. Dupa ce ieri Marius Elisei a confirmat ca are o noua iubita, acesta a aparut seara in emisiunea…

- Dinu și Deea Maxer mai țin legatura doar cand vine vorba despre cei doi copii pe care ii au impreuna. Cu toate acestea, cei doi se intalnesc, inevitabil, la evenimentele unde sunt amandoi invitați. In urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, in exclusivitate acordat pentru Antena Stars, dansatoarea…