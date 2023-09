Stiri pe aceeasi tema

- Andrew și Tristan Tate au revenit, astazi, la Tribunalul București. De aceasta data, cei doi milionari britanici nu sunt audiați, așa cum s-a intamplat in ultimele luni, ci incearca sa iși recupereze bunurile de milioane de euro, fara care au ramas la inceputul acestui an.

- Tribunalul București a decis vineri plasarea sub control judiciar a fraților Andrew și Tristan Tate in dosarul in care aceștia sunt judecați pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Astfel, cei doi frați scapa de arestul la domiciliu.

- Tribunalul Bucuresti a decis vineri ca fratii Andrew si Tristan Tate sa scape arestul la domiciliu și raman doar cu control judiciar, in dosarul in care sunt judecati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol. In ar

- Un magistrat de la Tribunalul Bucuresti a decis marti ca fratii Andrew si Tristan Tate sa ramana in arest la domiciliu, in dosarul in care sunt judecati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol, informeaza Agerpres.

- Instanța, decizie de ultima ora in cazul fraților Tate! In cursul zilei de azi, in urma cu puțin timp, un magistrat de la Tribunalul Bucuresti a decis ca Andrew si Tristan Tate sa ramana, in continuare, in arest la domiciliu. Reamintim ca aceștia sunt judecați pentru constituire de grup infractional…

- Un magistrat de la Tribunalul Bucuresti a decis marti ca fratii Andrew si Tristan Tate sa ramana in arest la domiciliu, in dosarul in care sunt judecati pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol.

- Frații Tate si cele doua complice ale lor raman in arest la domiciliu, a decis joi Curtea de Apel București. Dupa decizia Curtii, fratii Tate s-au declarat incantati de procedurile instantei, chiar daca decizia finala nu le-a fost favorabila. Au spus ca raman optimiști și continua sa-și puna increderea…